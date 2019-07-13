Зачинщиков драки с гаишниками на Шаморе наказали за мелкое хулиганство

Полиция установила и задержала инициаторов конфликта между торговцами шашлыками и сотрудниками ГИБДД на Шаморе. На четверых составили административные протоколы за мелкое хулиганство, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Тем временем, конфликт получился с далеко идущими последствиями. Различные версии причин драки уже несколько дней обсуждают соцсети, а на самой Шаморе – массовые проверки всех торговых точек.

Что на самом деле произошло? Несколько сотрудников ГИБДД в свой выходной день в воскресенье, 7 июля, без формы, они приехали на берег бухты Лазурная со своими женами и детьми, чтобы просто хорошо провести время, перекусить в одном из кафе и погирать в футбол на пляже. Внезапно у полицейских с работниками местных кафе вспыхнул конфликт, причины и обстоятельства которого еще предстоит выяснить – сейчас как раз проводится проверка.

Один из полицейских, по неподтвержденной официально информации, получил ножевое ранение. На место происшествия срочно вызвали сотрудников патрульно-постовой службы.

- Инициаторы инцидента установлены и задержаны. В отношении четверых граждан составлены административные протоколы по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Сотрудники полиции были в гражданской форме одежды, состояние опьянения не установлено, - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

После этого на Шаморе начались массовые проверки заведений. Там изъяли несколько тонн контрафактного алкоголя, несколько человек задержали за нарушение миграционного законодательства.

Очевидцы сообщают, что и сегодня полицейских на Шаморе по-прежнему больше обычного. Правда, практически все заведения работают, как и раньше. Поскольку выдался наконец-то теплый день, каких пока было мало, хотя пол-лета уже позади.