2019-07-13T10:54:03+03:00
Общество

Зачинщиков драки с гаишниками на Шаморе наказали за мелкое хулиганство

Всю неделю после конфликта в бухте Лазурная много полицейских, заведения тщательно проверяют
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бухта Лазурная, она же ШамораБухта Лазурная, она же ШамораФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Полиция установила и задержала инициаторов конфликта между торговцами шашлыками и сотрудниками ГИБДД на Шаморе. На четверых составили административные протоколы за мелкое хулиганство, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Тем временем, конфликт получился с далеко идущими последствиями. Различные версии причин драки уже несколько дней обсуждают соцсети, а на самой Шаморе – массовые проверки всех торговых точек.

Что на самом деле произошло? Несколько сотрудников ГИБДД в свой выходной день в воскресенье, 7 июля, без формы, они приехали на берег бухты Лазурная со своими женами и детьми, чтобы просто хорошо провести время, перекусить в одном из кафе и погирать в футбол на пляже. Внезапно у полицейских с работниками местных кафе вспыхнул конфликт, причины и обстоятельства которого еще предстоит выяснить – сейчас как раз проводится проверка.

Один из полицейских, по неподтвержденной официально информации, получил ножевое ранение. На место происшествия срочно вызвали сотрудников патрульно-постовой службы.

- Инициаторы инцидента установлены и задержаны. В отношении четверых граждан составлены административные протоколы по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Сотрудники полиции были в гражданской форме одежды, состояние опьянения не установлено, - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

После этого на Шаморе начались массовые проверки заведений. Там изъяли несколько тонн контрафактного алкоголя, несколько человек задержали за нарушение миграционного законодательства.

Очевидцы сообщают, что и сегодня полицейских на Шаморе по-прежнему больше обычного. Правда, практически все заведения работают, как и раньше. Поскольку выдался наконец-то теплый день, каких пока было мало, хотя пол-лета уже позади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессия: бортпроводник
В честь Дня бортпроводника гражданской авиации, который отмечают во всем мире 12 июля, мы решили вспомнить, как эта профессия менялась с годами, и пообщаться с действующими опытными бортпроводниками, чтобы узнать о сегодняшних реалиях и новых тенденциях
«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»
Русская супруга парализованного Фернандо Риксена рассказала «КП», как плакала из-за эвтаназии, почему от спортсмена отвернулась вся семья и как 7-летняя дочка живет с погибающим отцом
Самый дорогой гриб на планете: Кордицепс управляет поведением насекомых и помогает китайцам выигрывать Олимпиады
Ведущий российский миколог, автор множества книг о грибах Михаил Вишневский - о том, действительно ли чудо-гриб, который стоит дороже, чем золото, обладает лекарственными свойствами
Новости 24