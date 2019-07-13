Туристическим автобусам во Владивостоке дали небывалые поблажки

Схему движения, точнее парковки во Владивостоке снова немного поменяли. На этот раз проявив невиданную лояльность к водителям туристических автобусов, которые в последнее время просто заполонили город. Для них сделали исключение, разрешив парковаться под запрещающими знаками и потеснив остальных водителей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Автобусники уже пользуются поблажкамиФото: Сергей БАЛАНОВ

Специально для туристических автобусов в городе под знаком «Остановка запрещена» появилось несколько табличек «Кроме автобусов». Теперь они могут без нарушений ПДД парковаться на Корабельной набережной возле вечного огня и с обратной стороны, возле сквера имени А. Щетининой на Эгершельде.

К привычной табличке про эвакуацию добавилась вторая - с поблажкой для автобусовФото: Сергей БАЛАНОВ

На улице Набережная, что ведет от кинотеатра «Океан» к школе №13, в районе ротонды тоже теперь запрещена парковка всем, кроме туристических автобусов. Так что парковочных мест возле популярного пляжа «Юбилейный» стало поменьше.