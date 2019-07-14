2019-07-14T07:46:52+03:00
Общество

Приморье встретит День рыбака народными гуляниями, «Морским боем» и свежей ухой

Развлекательная программа запланировала в различных районах края [план мероприятий]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Приморье встретит День рыбакаПриморье встретит День рыбакаФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 июля, Приморье отпразднует День рыбака-2019. Концертно-развлекательная программа запланирована в различных городах и районах края, особенно близкого к рыболовецкой отрасли. Гостей праздничных мероприятий ждут выступления артистов, конкурсы и традиционное угощение свежеприготовленной ухой, сообщает «КП»-Владивосток».

Масштабный праздник в честь Дня рыбака состоится во второе воскресенье июля во Владивостоке. Насыщенная развлекательная программа запланирована на набережной Спортивной гавани. Гостей площадки ждут развлечения с 13:00 до 20:00. Помимо выступления артистов и творческих коллективов края, в числе которых группы «Бриолин» и «Ураган», здесь развернутся тематические интерактивные площадки. На протяжении праздника все желающие смогут испытать свою удачу, сыграв в «Морской бой», «Рыбацкую шхуну» или «Мегатвистер». По доброй традиции приморцев угостят ухой и ароматным чаем, приготовленными в полевой кухне. Главным героем праздничного шоу станет владыка морей – Нептун, который порадует зрителей своим появлением в сопровождении свиты.

День рыбака в центре Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

День рыбака в центре ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ

Празднование Дня рыбака уже началось в Преображении. Поселок, большинство жителей которого тесно связаны с рыбохозяйственной сферой, традиционно подходит с размахом к подготовке профильного праздничного мероприятия. Свита во главе с Нептуном порадует гостей на причале Преображенской базы тралового флота. Народные гуляния, конкурсы и концертная программа запланированы до позднего вечера. Мероприятие продлится до 22:00.

Праздник со спортивным уклоном сегодня состоится и в Ливадии. Откроют День рыбака в Находкинском городском округе соревнования по мотокроссу. На берегу озера Ливадийское участники продемонстрируют свои навыки вождения двухколесного транспорта с эффектным преодоление трамплинов. Далее пришедших ждет развлекательная программа с приветствием Нептуна, конкурсами, концертом и дискотекой.

Справка

День рыбака – профессиональный праздник работников рыбной отрасли, который отмечается в России ежегодно с 1965 года.

Еще больше материалов по теме День рыбака в 2019 году: история и традиции праздника

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессия: бортпроводник
В честь Дня бортпроводника гражданской авиации, который отмечают во всем мире 12 июля, мы решили вспомнить, как эта профессия менялась с годами, и пообщаться с действующими опытными бортпроводниками, чтобы узнать о сегодняшних реалиях и новых тенденциях
«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»
Русская супруга парализованного Фернандо Риксена рассказала «КП», как плакала из-за эвтаназии, почему от спортсмена отвернулась вся семья и как 7-летняя дочка живет с погибающим отцом
Самый дорогой гриб на планете: Кордицепс управляет поведением насекомых и помогает китайцам выигрывать Олимпиады
Ведущий российский миколог, автор множества книг о грибах Михаил Вишневский - о том, действительно ли чудо-гриб, который стоит дороже, чем золото, обладает лекарственными свойствами
Новости 24
В Приморье злоумышленники ограбили склад пиротехники, но быстро попались
Тысячам жителей Владивостока придется дожидаться горячей воды
Яма на дороге стала причиной лобового столкновения во Владивостоке
В выходной приморцам обещают теплую, но пасмурную погоду
Четыре ребенка утонули в водоемах Приморья
Лыжероллерную трассу построят в Приморье
«Вот так порыбачили»: спасатели сняли 13 человек с судна в районе Приморского океанариума
Мэрия Владивостока отправила владельцев автомобилей, раздавленных подпорной стеной, за компенсацией в суд
В Приморье поздравили лучших сотрудников Почты России
Синоптики рассказали, чего стоит ожидать от погоды в ближайшие выходные
Приморец напился, избил родную бабушку и отобрал у нее деньги
Часть Владивостока до 20 августа останется без горячей воды из-за ремонта теплотрасс
Шесть табличек «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке
Приморцы могут получить бесплатные путевки в санатории