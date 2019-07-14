Приморье встретит День рыбака народными гуляниями, «Морским боем» и свежей ухой

В воскресенье, 14 июля, Приморье отпразднует День рыбака-2019. Концертно-развлекательная программа запланирована в различных городах и районах края, особенно близкого к рыболовецкой отрасли. Гостей праздничных мероприятий ждут выступления артистов, конкурсы и традиционное угощение свежеприготовленной ухой, сообщает «КП»-Владивосток».

Масштабный праздник в честь Дня рыбака состоится во второе воскресенье июля во Владивостоке. Насыщенная развлекательная программа запланирована на набережной Спортивной гавани. Гостей площадки ждут развлечения с 13:00 до 20:00. Помимо выступления артистов и творческих коллективов края, в числе которых группы «Бриолин» и «Ураган», здесь развернутся тематические интерактивные площадки. На протяжении праздника все желающие смогут испытать свою удачу, сыграв в «Морской бой», «Рыбацкую шхуну» или «Мегатвистер». По доброй традиции приморцев угостят ухой и ароматным чаем, приготовленными в полевой кухне. Главным героем праздничного шоу станет владыка морей – Нептун, который порадует зрителей своим появлением в сопровождении свиты.

День рыбака в центре ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ

Празднование Дня рыбака уже началось в Преображении. Поселок, большинство жителей которого тесно связаны с рыбохозяйственной сферой, традиционно подходит с размахом к подготовке профильного праздничного мероприятия. Свита во главе с Нептуном порадует гостей на причале Преображенской базы тралового флота. Народные гуляния, конкурсы и концертная программа запланированы до позднего вечера. Мероприятие продлится до 22:00.

Праздник со спортивным уклоном сегодня состоится и в Ливадии. Откроют День рыбака в Находкинском городском округе соревнования по мотокроссу. На берегу озера Ливадийское участники продемонстрируют свои навыки вождения двухколесного транспорта с эффектным преодоление трамплинов. Далее пришедших ждет развлекательная программа с приветствием Нептуна, конкурсами, концертом и дискотекой.

Справка

День рыбака – профессиональный праздник работников рыбной отрасли, который отмечается в России ежегодно с 1965 года.

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