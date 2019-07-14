Новая трасса и жаркие заезды: дальневосточный дрифт вернулся в Приморье

Официальные соревнования по дрифту вернулись в Приморье, после двух этапов, которые прошли в Хабаровске и Благовещенске. Участниками зрелищных заездов стали гонщики из различных регионов Дальнего Востока. Некоторым спортсменам пришлось преодолеть путь в тысячи километров, чтобы продемонстрировать свое мастерство на «Примринге». Желающих побороться за главный приз оказалось 20 человек. Однако главный приз забрал, один из самых опытных пилотов региона – Максим Седых. Чемпион прошлого года в очередной раз подтвердил свой профессионализм, сообщает корреспондент «КП»-Владивосток», посетивший 4-ый этап РДС-Восток.

Парад участниковФото: Милана СОКОЛ

Четвертый этап юбилейной серии соревнований по дрифту, которые проходят официально в Приморье уже 10 лет, посетили сотни гостей и жителей края. Принципиально новая конфигурация трассы позволила зрителям насладиться скоростными заездами и мастерским исполнением постановок. Нельзя не отметить тот факт, что Приморье практически единственный регион, где меняется разметка трассы и соответственно задание на разных этапах. При этом новую конфигурацию разрабатывали сами участники, а главным инициатором стал известный пилот Макар Черныш, который сейчас перешел в судейскую бригаду. Кстати, во время постановки скорость автомобилей может достигать 160 километров в час, а температура в салоне поднимается до 50 градусов. Сложности проездам прибавило не только видоизменение трека, но и капризная приморская погода, трасса то высыхала, то оказывалась подмочена, накрапывающем дождем. Пилотам приходилось все время подстраиваться под погодные условия.

Зрители с радостью фотографируются со спортивными автоФото: Милана СОКОЛ

География мероприятия на 4-ом этапе оказалась довольно обширной, как и общее число участников. Покорить приморскую трассу приехали 20 пилотов из различных районов края, а также спортсмены из Благовещенска, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Дебютантами соревнований стали спортсмены из Владивостока и бывшей столицы Дальнего Востока. Новички наравне с профессионалами показали хорошие результаты, однако занять лидирующие позиции начинающим гонщикам не удалось.

На стартеФото: Милана СОКОЛ

Открытие соревнованийФото: Милана СОКОЛ

Выступил на «Примринге» и самый юный пилот России – Денис Сорокопуд. Молодой спортсмен, уже полюбившийся местной публике, прошел квалификацию, и казалось, имел все шансы на продвижение по турнирной таблице вперед. Однако в парном заезде с Олегом Денисевичем, судьи отдали победу более опытному и взрослому спортсмену.

Самый юный участник соревнований на верном ChaserФото: Милана СОКОЛ

Интересным оказался заезд Николая Чудайкина и Константина Горчакова. Оказывается, что пилоты уже в четвертый раз в сезоне соревнуются друг с другом, попадая в пару по результатам квалификации.

Парный дрифт Горчаков VS ЧудайкинФото: Милана СОКОЛ

Soarer Николая ЧудайкинаФото: Милана СОКОЛ

Не оставил зрителей равнодушными парный дрифт от Алексея Козлова и Олега Денисевича. Ребята продемонстрировали мощные прокаты, поставив в затруднительное положение даже судей, которым пришлось назначать перезаезд. По результатам one more time выиграл представитель Петропавловска-Камчастского.

Никто не желает уступатьФото: Милана СОКОЛ

Настоящая борьба на треке периодически подталкивала участников на слишком рискованные маневры. Во время нескольких заездов автомобили спортсменов отправлялись в неконтролируемый занос, лишая их возможности дальнейшего участия. При этом зрители всячески старались подбодрить пилотов бурными овациями.

Авто Егора СкрипниковаФото: Милана СОКОЛ

В результате упорной борьбы первое место завоевал Максим Седых. Легенда приморского дрифта, с четкостью выполнил все задания, объезжая одного за другим коллег по «цеху». Стоит отметить, что недавно Максим победил и на соревнованиях по дрифту в Сибири. Пилот уверенно занял первую ступеньку пьедестала в чужом регионе.

Заезд Алексея Линькова и Максима СедыхФото: Милана СОКОЛ

Максим Седых уверенно вырвал победуФото: Милана СОКОЛ

Второе место, награды и любовь зрителей, достались Алексею Козлову. Его доработанная раритетная Toyota Cresta, мощностью 430 лошадиных сил, пришлась по нраву местной публике.

Финальный заезд за 1-ое и 2-ое местоФото: Милана СОКОЛ

Мощная Toyota Cresta Алексея КозловаФото: Милана СОКОЛ

Замыкающем в списке победителей стал Егор Скрипников, машина которого стойко пережила все трудности при столкновении с бетонной конструкцией.

Алексей Передерей и Егор СкрипниковФото: Милана СОКОЛ

Лучшим в квалификации признан Алексей Передерей. В командном зачете лавры славы достались «Великолепной девятке», в составе победителя квалификации и лидера личного зачета.

Следующий – заключительный этап в этом году тоже пройдет в Приморье. Финальные соревнования состоятся на территории «Примринга» в последний день лета.

Дрифт-сезон стартовал в Приморье

Действующий чемпион Максим Седых забрал все «золото» дрифт-соревнований

16-летний пилот, семейная пара гонщиков и новые судьи: как в Приморье открывали юбилейный дрифт-сезон