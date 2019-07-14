Кто виноват и что делать? В Приморье до сих пор не устранили последствия весеннего ливня

Жители Первомайского района Владивостока возмущены работой коммунальных служб, призванных обеспечить комфортные условия проживания и облегчить решение бытовых вопросов. Люди оказались заложниками ситуации из-за разгула стихии, который произошел еще в конце мая. Затянувшийся после обрушения подпорной стены ремонт, по словам жителей микрорайона, грозит новым бедствием, сообщает «КП»-Владивосток».

– Кто виноват и что делать?,– задаются риторическим вопросом жители Чуркина, где весной рухнула подпорная стена.

Бетонная конструкция, которую подмыло в результате сильного проливного дождя, тогда повредила припаркованные поблизости машины, не причинив вред окружающим людям. Однако жители домов №9 и №15 улицы Валентины Терешковой, и спустя несколько месяцев вынуждены опасаться за собственное здоровье. Дело в том, что начавшийся ремонт аварийного объекта, никак не может закончиться. Более того, свидетели уверяют, что коммунальщики давно разрыли котлован, не потрудившись его даже огородить. По словам очевидцев, восстановительные работы на местности не ведутся уже около месяца, при этом земля постепенно обсыпается и сползает вниз, увлекая за собой и асфальт с расположенной вверху дороги. Жильцы многоэтажек отмечают, что непосредственное действие происходит в самом центре микрорайона, в довольно оживленном дворе. Взволнованные горожане с помощью СМИ и социальных сетей обращаются к городской администрации с просьбой решить сложившуюся проблему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/720114" frameborder="0"></iframe> Разрушенный двор во Владивостоке.Видео: Dps_vl

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о мощном тайфуне, который стал причиной разрушений в Приморье. Во Владивостоке обрушилось несколько бетонных конструкций, стерев с лица земли, или частично уничтожив автомобили. Так, хозяевам машин, оказавшихся под завалами на Ладыгина, мэрия Владивостока обещала полностью возместить убытки, однако процедура затянулась и оказалась сложнее, чем предполагалось изначально. Для получения законных выплат, автовладельцам придется обратиться в суд. По словам специалистов, городской бюджет не рассчитан на подобные расходы и добровольное возмещение убытков может быть квалифицировано, как незаконное действие.

В прокуратуру и мэрию неоднократно пришлось обращаться и жильцам дома №4 на улице Ватутина. Ремонт подпорной стены там закончился, не успев начаться. Безответственный подрядчик разобрал детскую площадку, сдвинул плиты, вырыл котлован и исчез. Больше полугода горожанам приходилось жить в разрушенном дворе, лишь недавно коммунальщики засыпали вырытый ров.

На Ватутина засыпали внушительный котлован спустя полгодаФото: Милана СОКОЛ

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