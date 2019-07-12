2019-07-12T06:27:32+03:00
Общество

Коллапс отменяется: комплексный ремонт Некрасовского путепровода перенесли на 2020 год

Вместо этого на главной городской магистрали в этом году проведут локальный ремонт поврежденных участков дороги.
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Запланированные на ремонт Некрасовского путепровода деньги потратят на восстановление других дорог Владивостока.Запланированные на ремонт Некрасовского путепровода деньги потратят на восстановление других дорог Владивостока.Фото: Сергей БАЛАНОВ
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Администрация Владивостока решила не проводить ремонт Некрасовского путепровода в два этапа и растягивать работы на длительный срок. Вместо этого в этом году рабочие проведут лишь локальный ремонт поврежденного дорожного покрытия, а вот уже в следующем году главную городскую магистраль ожидает комплексный ремонт, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Ранее ремонт планировалось провести в два этапа. В 2019 году планировали полностью заменить асфальт, а уже в следующем - отремонтировать тротуары, разделительные полосы и барьерные ограждения. Таким образом жителям и гостям города пришлось бы стоять в пробках на путепроводе как в 2019, так в 2020 годах. Естественно, у такого плана нашлись критики. Учитывая пожелания городских жителей было решено провести комплексный ремонт в следующем году. Это не значит, что этим летом никакого ремонта не будет - бригады восстановят поврежденный асфальт локально. Эти работы не составят серьезных затруднений для автомобилистов.

При принятии такого решения появились и дополнительные финансы. Так как ремонт перенесен на следующий год, запланированные на него траты в этом году можно направить на другие цели. Деньги будут направлены на ремонт городских улиц, которые особо нуждаются в ремонте.

- Все средства, которые планировали в этом году потратить на новый асфальт на путепроводе, будут перераспределены и потрачены на восстановление наиболее поврежденных участков улиц города в каждом из районов, - заявил Сергей Макаров, руководитель управления дорог и благоустройства.

Отметим также, что проезд через железнодорожный переезд на улице Нефтеветка будет открыт лишь в 2020 году и будет действовать лишь на время ремонта Некрасовского путепровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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