Кому можно доверять свои счетчики

«Мне пришло уведомление в почту о поверке счетчиков горячего водоснабжения…» - достаточно часто эту фразу можно услышать среди населения.

В Приморском крае участились случаи рассылки горожанам сообщений о начислениях за услуги водоснабжения и необходимости провести метрологическую поверку счетчиков воды. Специалисты отмечают, что под видом официальных уведомлений жителям Владивостока рассылают рекламу.

По словам начальника Владивостокского отделения теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» Владимира Матвийца, отправителем этих уведомлений является Единая городская служба по учету водоснабжения, однако в списке имеющих право на осуществление деятельности по поверке водосчетчиков, размещенном на сайте Росаккредитации, она не значится. В таком случае выставление подобных «счетов» является незаконным.

Что делать?

«В подобных случаях в первую очередь необходимо обратиться к букве Закона. В соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса выставлять платежные документы и взимать денежные средства за потребленные коммунальные услуги вправе только управляющая организация либо товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, которые в дальнейшем осуществляют расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, либо по решению собственников - ресурсоснабжающая организация, - отмечает Владимир Матвиец.

По его словам, порядок проведения поверки счетчиков определен Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, в которых прописано, что установка и ввод в эксплуатацию приборов учета должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Опломбировку индивидуальных приборов учета осуществляют жилищные организации. Согласно статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» поверку средств измерений могут осуществлять аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Куда обращаться?

Если у потребителей возникли вопросы, касающиеся оплаты коммунальных услуг, вопросы по приборам учета, то им необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию или в Единый информационный центр ПАО «ДЭК» для получения необходимой консультации.

Для получения справочной информации по услугам горячего водоснабжения, начислениям в квитанциях, установке приборов учета и т.д. потребители могут обратиться по следующим адресам:

г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (пн.-пт. 08.00-18.00, сб. 09.00-17.00, без перерыва);

г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (пн.-пт. 09.00-18.00, без перерыва);

г. Владивосток, ул. Калинина, 45 (пн.-пт. 09.00-18.00, без перерыва);

г. Владивосток, (3-й этаж, ТЦ «Снеговая падь»), ул. А. Щетининой, 2 (пн.-пт. 09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00);

г. Владивосток, Океанский пр-т, 101а (пн.-пт. 09.30-18.30, сб. 10.00-13.00, без перерыва);

г. Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная, 107 (пн.-пт. 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00);

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (чт. 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00);

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (пн.-пт. 09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00);

г. Артем, ул. Каширская, 21а, кабинет 203 (пн.-пт. 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00);

г. Партизанск, ул. Гоголевская, 8 (пн.-сб. 9.00-18.00, без перерыва).

Телефон Единого информационного центра ПАО «ДЭК»: 8-800 -100-3-777 (звонок бесплатный).