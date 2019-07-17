2019-07-17T06:00:27+03:00
Общество

Очень сильный ливень обрушится на Владивосток в ближайшие дни

Максимальные осадки придутся на воскресенье и понедельник
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Ливень во ВладивостокеЛивень во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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На Приморский край надвигается мощный атмосферный фронт с сильными ливнями и грозами, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Согласно нескольким сайтам погоды, обильные дожди накроют Владивосток днем воскресенья, а к понедельнику разойдутся еще сильнее. Осадки за пару дней могут превысить месячную норму.

Несмотря на различия в данных о мощности предстоящих ливней, приморские погодные эксперты согласны в одном – пик водной активности придется на понедельник. Согласно данным сайта «Расписание погоды», с 10 до 16 часов дня ожидается очень сильный ливневый дождь, за это время выпадет 44 мм осадков.

Глава Примгидрометра Борис Кубай рассказал, что на данный момент все внимание местных синоптиков сосредоточено на тихоокеанской тропической депрессии, движущейся к побережью Китая. Если циклон в 20 числах июля все-таки достигнет Шанхай, то Приморью не удастся избежать подъема уровня рек и интенсивных дождей 23 июля.

- Существует как минимум три пока равноценных гипотезы. Либо тропическая депрессия остается и прекращает свое существование над восточной частью Китая, а переувлажненная тропическая масса, связанная с ней, растекается во всех направлениях. Либо депрессия от Шанхая продолжает двигаться дальше, в северную часть Желтого моря и там прекратит существование. Либо тропическая депрессия или порожденная ею другая циклоничность через Корейский пролив выходит в Японское море, - прогнозирует Борис Кубай.

Приморские погодные центры переведены на тревожный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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