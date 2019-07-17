На вычисление автомобилистов-нарушителей ПДД в Приморье потратят 50 миллионов рублей

Власти Приморья разместили электронный аукцион на покупку автоматизированных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сумма тендера – 50 миллионов рублей. Комплексы будут заточены на вычисление разных нарушений ПДД.

Системы будут установлены во Владивостоке, Артеме, а также в районе села Кипарисово на федеральной трассе «Уссури». Всего в документах закупки говорится о 18 комплексах, большая часть из них появится в дальневосточной столице.

Скоростной режим во Владивостоке будут контролировать новые системы, которые появятся на Русском острове на повороте к Океанариуму, у дома номер 212 по Днепровской улице, в районе дома номер 50 по Некрасовской, на доме номер 15 по Адмирала Фокина. Аналогичные системы будут установлены в районе села Кипарисово и в Артеме у дома номер 4 по улице Кирова.

Выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора зафиксируют новые комплексы во Владивостоке по улицам Котельникова (дом номер 30), Алеутской (дом номер 44), Гоголя (дом номер 41), Некрасовской (дом номер 50)и Адмирала Фокина (дом номер 15). Такие же комплексы установят в Артеме по улицам Кирова (дом номер 4), Фрунзе (дом номер 73).

Третий вид фиксирующих нарушение ПДД систем будет замечать непредставление преимущества движению пешеходов. Такие комплексы появятся только в дальневосточной столице по четырем адресам: Окатовая улица, дом 2а, Терешковой, дом 14, Фадеева, дом 31, Русская, дом 44.

Нарушение правил проезда ж/д переездов зафиксируют системы в районе владивостокского ж/д переездов Тещин язык, Шепеткова, 40 лет ВЛКСМ – Вилкова.

Согласно документам закупки, камеры должны будут фиксировать все авто, даже без номеров. Диапазон измерения систем – от 5 до 255 километров в час. Данные будут храниться 30 суток.

Заказчик систем - «Примгосавтонадзор». Комплексы, как указано в техническом задании, должны быть установлены не более чем на четыре метра от края дороги, высота – от шести до десяти метров над проезжей частью. При этом камеры должны быть различимы в любое время суток. Подрядчик должен будет дать гарантию на системы минимум два года, а минимальный срок комплексов, говорится в документах, - не менее шести лет.