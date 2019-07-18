2019-07-18T10:10:39+03:00
Происшествия

У теплохода из Владивостока сломался двигатель рядом с Южной Кореей

На борту судна находится экипаж из 15 россиян
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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«Гранит» следовал во Владивосток из Пусана с генеральным грузом. Фото: Морспасслужба«Гранит» следовал во Владивосток из Пусана с генеральным грузом. Фото: Морспасслужба
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Российский теплоход «Гранит» потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан в Японском море. У судна, приписанного к порту Владивосток, сломался главный двигатель. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

Инцидент произошел вчера, 17 июля, в 15:58 (по Владивостоку) в 16 морских милях от порта Ульсан. «Гранит» следовал во Владивосток из Пусана с генеральным грузом более 1,4 тысячи тонны.

- Сегодня в 01:40 южнокорейский морской буксир отвел теплоход «Гранит» в порт Пусан для ремонта главного двигателя. На борту российского судна 15 человек, все здоровы и живы, - добавил Николай Пирожков, руководитель морского спасательно-координационного центра Владивостока.

Владеет судном компания ЗАО «Квинта». Как долго будут ремонтировать двигатель российского судна в Южной Корее – неизвестно, каких-то прогнозов специалисты не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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