Нефтегазовый кластер может стать точкой роста в Приморье

На площадке Восточного нефтегазового форума, состоявшегося на площадке ДВФУ 10–11 июля, выступили представители ведущих нефтегазовых компаний регионов Дальнего Востока и эксперты. Они обсудили Стратегию правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, крупнейшие проекты отрасли в Сибири и на Дальнем Востоке, развитие нефтегазопереработки и нефтехимии на территории ДФО.

В церемонии открытия IV Восточного нефтегазового форума приняла участие первый вице-губернатор края Вера Щербина. По поручению главы региона Олега Кожемяко, она обратилась к участникам форума с приветственным словом:

- Нефтегазовая отрасль - одна из движущих сил развития экономики страны. Решение стратегических вопросов, повышение инвестиционной привлекательности региона, внедрение новых способов добычи и переработки способствует увеличению качества итогового продукта. При содействии руководства компаний и помощи государственной власти мы сможем создать мощную кластерную нефтегазовую структуру. Этот кластер должен помочь аккумулировать интеллектуальный потенциал региона и сделать инновационно-технологический рывок.

На пленарном заседании выступил генеральный директор «Приморского газа» Олег Горкавцев. Он предложил построить в каждом муниципальном образовании Приморского края газовые центры с автозаправочными станциями. Эту работу возможно проделать в течение ближайших 1,5–2 лет.

- Мы смотрим не только на развитие газомоторного топлива, но и видим здесь социальный вопрос: необходимо обеспечить людей углеводородным и в дальнейшем природным газом. Наша идея в том, чтобы на территориях, где мы присутствуем, установить хранилища по углеводородному газу, который позволит обеспечить территорию месячным запасом газа по баллонам, - сказал Олег Горкавцев.

Вера Щербина подчеркнула важную роль региональных властей в развитии нефтегазовой отрасли на той или иной территории. Кстати, в Приморье перспективам газификации городов и районов уделяется пристальное внимание. В частности, краевая администрация и «Газпром» создали рабочую группу, которая займется решением этой задачи.

- При правильном и слаженном взаимодействии государства и вертикально интегрированных компаний мы сможем создать мощную нефтегазохимическую кластерную структуру как точку опережающего экономического роста, - отметила первый вице-губернатор.