Убийц китов и мужей увековечат на стенах во Владивостоке

Художник Павел Шугуров со своей командой «33+1» украшает стены Почтового переулка во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Арт-объекты могут стать для жителей и туристов новым прогулочным маршрутом по одному из самых романтичных закоулков города.

Первый такой барельеф появился во Владивостоке ровно 10 лет назад. Команда творческих людей «33+1» расписывает фасады зданий, создает скульптуры из долговременных материалов и занимается различными общественно полезными проектами. На днях некоторые из стен Почтового переулка художественно преобразились: возникли четыре барельефа с изображениями колоритных жителей Владивостока прошлых столетий. Приморское арт-сообщество во главе с Павлом Шугуровым разработало целую серию художественных рисунков, инспирированных мифологией и историей дальневосточной столицы.

Рельеф «Уличные музыканты»

Рельеф располагается выше бронзового памятника Элеоноры Прей, прямо рядом с домом американки. Изображение воссоздано по фотографии Прей. Когда-то будучи во Владивостоке, она запечатлела на своей пленке уличных музыкантов. Можно сказать, что эта фреска пригласительная. Она открывает художественную серию арт-объектов и как бы зазывает гостей Почтового переулка исследовать улицу дальше.

Уличные музыкантыФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Рельеф «Карл Шульц»

Карл Шульц – самый первый владивостокский фотограф. При жизни прославился среди приморцев своим альбомом невест. В нем Шульц коллекционировал фотопортреты девушек на выданье. За этими карточками к нему обращались почтенные граждане, ищущие себе спутницу жизни. На рельефе он художественно изображен со своей фотокамерой.

Фотограф Карл ШульцФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Рельеф «Старый боцман»

Данный персонаж, раскуривающий трубку и о чем-то глубоко задумавшийся, не привязан к какому-то историческому лицу. Арт-объект «Старый боцман» призывает задействовать собственную фантазию. Павел Шугуров упомянул, что банк, проспонсировавший проект, собирается награждать призами людей, помогающих в создании легенды для данного рельефа.

Старый боцманФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

«Отто Лингольм с уловом»

Усатый дяденька в деловом костюме и с удочкой был самым богатым человеком в дореволюционном Владивостоке. Лингольм основал российскую китобойную промышленность, именно поэтому у него в руках на фреске пойманные рыбы.

Отто Лингольм с уловомФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Идеи пришли из мифологии и истории нашего города. Нас интересовали не «парадные» сюжеты, то есть, мы хотели изобразить не тех людей, которым надо бронзовые памятники поставить и приносить гвоздики, а персонажей близких к нам: простые люди в обычной жизни нашего города, - рассказал Павел Шугуров.

Место размещения было выбрано, как признается Павел, из романтического настроя, а рельефы помогут задать новый туристический маршрут и для жителей, и для туристов:

- Многие приморцы не заходили в этот Почтовый переулок, а между тем, он один из самых романтичных уголков нашего города, как мы с командой считаем.

Художники за работой в Почтовом переулкеФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Арт-объекты не следует воспринимать как отдельные панно – это будущая серия из 7 произведений. Буквально на днях на фресках появятся три грации – красивые молодые девушки. Но за милыми лицами художники решили спрятать сложные судьбы каторжан, которые тоже повлияли на историю Владивостока, и даже одна из слободок города в народе называлась Каторжанка.

«Три грации»

Художники создадут образы ссыльных каторжанок, одна из которых черкешенка. Все три – мужеубийцы. Стоять они будут напротив окон художественного, музыкального и театрального факультетов института искусств в Почтовом переулке, на камнях, которые посвященным людям, возможно, напомнят головы супругов граций.

- Я не знаю, как люди отнесутся к этим фрескам. Может быть, скажут: зачем нам здесь убийц нарисовали? Убрать! Но суть в том, что женщины вроде бы такие грациозные, в таких красивых позах, но такие непростые, - делится Павел Шугуров.

Павел ШугуровФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Над всеми рельефами в Почтовом переулке работают три человека: сам Павел, а также художники Федор и Иван. Технология создания подобных настенных арт-объектов проста:

- Наносятся несколько слоев цемента разного цвета и прорезается рисунок. Застывшая работа может простоять в идеальном состоянии больше 10 лет! Вывод был сделан на основе самой первой серии уличных рельефов, на которых, до сих пор нет даже трещин, - говорит художник Шугуров.

«Король Миллионки»

Барельефы на Владивостокских стенах стали появляться с 2009 года. Были созданы две серии. Первая - на «Миллионке», там было размещено в свое время 9 рельефов. К сегодняшнему дню одна из работ была демонтирована из-за открытия кафе. Руководство посчитало неинтересным, что на их фасаде был рельеф «Король Миллионки». Павел Шугуров рассказал корреспонденту, что надеется восстановить «Короля Миллионки». Сейчас они ищут для него новое место.

Вторая серия из пяти объектов в 2012 годах расположилась на Спортивной улице. Так, например, появился памятник правому рулю и фанату «Луча».

Отто Лингольм с уловомФото: Анастасия ДОРОЖНЯК