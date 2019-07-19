Затопит за полдня: на Приморье надвигается тайфун «Данас»

Худшие опасения синоптиков оправдались: недавняя тропическая депрессия из Тихого океана выросла в тайфун и вскоре обрушится на Приморский край. Очень сильные ливневые дожди с ветрами, паводки на реках и затопление сельхозугодий ожидается в юго-западной половине региона 21-22 июля. Владивосток всего за 12 часов накроют осадки общим количеством до 50% от месячной нормы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Тропическая депрессия зародилась в начале недели на северо-востоке Тихого океана, а уже к среде набрала обороты и тайфуном накрыла Филиппинские острова. Сейчас вихрь надвигается на побережье Приморского края. Ливни будут атаковать регион вместе с сильными ветрами до 30 метров в секунду у мысов. Высота волн в заливе Петра Великого - до 3 метров.

Уровень воды в реках повысится на 2 метра, а на отдельных участках рек и до 3 метров. Тайфун «Данас» затопит пониженные хозяйственные объекты и сельхозугодия Приморского края.

Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Пограничный, Октябрьский, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский.