2019-07-19T06:48:18+03:00
Происшествия

Пассажир рейса Москва-Магадан привез в себе героина на два миллиона рублей

Мужчину прооперировали и достали 30 граммов наркотика
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В данный момент наркокурьер ожидает избрания меры пресеченияВ данный момент наркокурьер ожидает избрания меры пресеченияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В аэропорту Магадана силовики задержали курьера, перевозившего наркотики во внутренних полостях тела. Мужчина, ставший живым контейнером для перевозки запрещенных веществ, прибыл в столицу Колымы из Москвы. Внутри пассажира обнаружено более одной тысячи доз героина.

Скрутили курьера в магаданском Аэропорту «Сокол», когда он сошел с трапа самолета, прилетевшего из столицы России. Зрелище было то еще: мужчину встречали полицейские и грозные сотрудники специального отряда быстрого реагирования в масках с оружием. Можно только догадаться каково было, мягко скажем, удивление людей, сходивших с трапа самолета.

В сопровождении силовиков курьера привезли в областную больницу, где сделали операцию и вытащили из желудка целое состояние - контейнер цилиндрической формы с 30 граммами героина. Такое количество запрещенного вещества эквивалентно более тысяче доз. На «черном рынке» содержимое капсулы оценивается как минимум в два миллиона рублей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – до десяти лет тюрьмы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

В данный момент наркокурьер ожидает избрания меры пресечения. В большинстве таких случаев подозреваемых отправляют в СИЗО.

- Просто так ничего не бывает, - рассказывает источник «КП-Владивосток», неоднократно работавший на подобных операциях. – О курьере знали заранее, не исключено, что следили за его передвижениями и звонками. Узнать о людях, перевозящих в себе наркотики, можно разными способами – начиная от сети своих информаторов и заканчивая обычной прослушкой.

Собеседник добавил, что за перевозку наркотиков «живой контейнер» мог получить крупную сумму - до нескольких десятков тысяч долларов. Есть вероятность, что это был завербованный человек, который сам не понимал, что делает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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