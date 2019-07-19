Мощный тайфун «Данас» в Приморье: в регионе введен режим повышенной готовности

Приморский край готовится к мощному удару стихии. С 21 по 22 на регион обрушится тайфун «Данас», пришедший из Тихого океана. Синоптики прогнозируют, что в разных частях края пройдут мощные осадки, а ветер усилится до штормового.

Синоптики хотели бы обрадовать жителей региона, да только вот погода не особо жаждет дарить людям хорошее настроение. На юго-запад Приморья вечером 21 июля выйдет тайфун «Данас. За ночь и за утро следующего дня он овладеет большей территорией края. Тайфун принесет с собой сильные дожди с количеством осадков 15-45 миллиметров за 12 часов и менее. Во Владивостоке местами очень сильные дожди – за полдня в дальневосточной столице может выпасть 80 миллиметров осадков, что больше месячной нормы. Вместе с ливнями придет и сильный ветер, скорость которого будет от 13 до 23 метров в секунду.

Обильные осадки могут стать причиной подтоплений и выхода из берегов водоемов. В числе наиболее паводкоопасных районов – Хасанский, Пограничный, Лазовский, Октябрьский, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Чугуевский, а также Уссурийский, Находкинский и Партизанский городские округа.

Чтобы минимизировать последствия удара стихии и предотвратить чрезвычайные ситуации в регионе, все службы жизнеобеспечения края переходят на повышенный режим готовности.

- Необходимо уже сейчас усилить аварийные, дорожные бригады, особенно высокопроходимой и тяжелой техникой, предусмотреть резервное оборудование, запчасти, стройматериалы. Как только возникает необходимость – для сохранения мостов сразу разрываем дороги и пропускаем воду, – поручил Олег Мельников, врио вице-губернатора Приморского края.

Самый сильный удар стихия, как и всегда, нанесет по Уссурийску. Чтобы предотвратить подтопления, как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, в город доставлены десять водоналивных дамб.