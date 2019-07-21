Тайфун «Данас» все-таки ударит по Приморью

Отсутствие осадкой в первой половине дня 21 июля заставило приморцев усомниться, будет ли тайфун. И действительно, на 12.00 воскресенья в Приморье дождей пока нет, рассказал «Комсомольской правде – Владивосток» дежурный синоптик Примгидромета, однако штормовое предупреждение до сих пор актуально. Дождь во Владивостоке начнется к вечеру, местами выпадет до 140 миллиметров осадков.

- Тайфун «Данас» еще над Кореей, там идут сильные дожди. У нас прока нет, ожидаем к вечеру. В отдельных районах выпадет от половины до целой месячной нормы осадков. Наибольший удар придется на юго-западные районы края, - рассказал дежурный синоптик.

В целом штормовое предупреждение остается без изменений: во Владивостоке, местами в западной половине и на юго-востоке очень сильные дожди 50-80 мм за 12 часов и менее. Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц).

Дожди будут сопровождаться сильным ветром 13-18 м/с, на южном побережье 18 – 23 м/с, у мысов порывами до 30 м/с. В заливе Петра Великого высота волн 2,5 – 3 метра.

На реках края ожидается формирование высоких дождевых паводков с подъемом уровня воды до 2 метров, на отдельных участках рек – до 3 метров. В верховьях рек и на малых водотоках прогнозируются резкие подъемы уровня воды. Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Пограничный, Октябрьский, Ханкайский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский. Ожидаются подтопления пониженных хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог интенсивным ливневым и речным стоком.