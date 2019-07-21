Морпех погиб во время «Гонки героев» во Владивостоке. Фото

Сержант морской пехоты погиб 20 июня во Владивостоке во время «Гонки героев». Он участвовал в подготовке трассы, а во время гонки его придавило автомобилем, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Максим К. из поселка Новый служил по контракту в морской пехоте на Карьерной во Владивостоке. Всю ночь и на следующий день он и его сослуживцы занимались подготовкой трассы, в частности, Максим возил воду на полигон.

По официальной версии, которую рассказывают сослуживцы, Максим оставил свой автомобиль Toyota Mark II на уклоне, не зафиксировав. В какой-то момент она покатилась на припаркованный рядом «Субару Форестер», владелец «Марка» попытался остановить машину и предотвратить удар, но сам оказался зажатым и получил серьезные травмы.

Когда на место прибыли военные медики из госпиталя ТОФ, Максим был в состоянии клинической смерти. Откачать бойца на месте не удалось, его увезли в госпиталь на Гайдамаке, где он и находится сейчас в патолого-анатомическом отделении, вскрытие назначено на понедельник.

К «КП - Владивосток» связались друзья погибшего. По их словам, из родственников Максима в курсе случившегося только его младшая сестра, которая живет в поселке Новый. Мама лежит сейчас в медцентре ДВФУ, ей делают сложную операцию. Отчим в настоящий момент недоступен, поэтому заниматься Максимом кроме друзей некому. Они поговорили с сослуживцами погибшего, узнали несколько версий и до сих пор сомневаются в том, как на такой маленькой скорости машина могла нанести смертельные увечья. В частности, до них дошли слухи, что парня зажало между БТР и «Ленд Круизером», а ДТП с «Субару» якобы инсценировали.

- Мы видели эту вмятину на «Субару», она настолько небольшая, такое чувство, что просто сапогами запинали. Не верится, что там могло человека насмерть зажать, - говорит собеседник агентства.

В то же время друзья подтвердили, что у автомобиля Mark II действительно есть проблемы из-за неких изменений в конструкции. В частности, нет ручного тормоза, и Максим, зная об этом, всегда подкладывал под колесо камень.

В обстоятельствах дела предстоит разбираться военным следователям.

Справка «КП»: «Гонка Героев» - всероссийское соревнование, созданное на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений, проводится при поддержке Минобороны. К соревнования м допускаются как профессиональные спортсмены, так и любители. Участники на время проходят полосу препятствий в полевых условиях. Под строгим контролем инструкторов участники «Гонки» преодолевают стены, искусственные водоемы, шины, грязь и прочие испытания на время. Колорита добавляет военная тематика – люди проползают под БТРами, носят ящики с боеприпасами, попадают в засады со стрельбой, дымовыми шашками и шумовыми гранатами.

Во Владивостоке «Гонка героев» проводится с 2015 года, всякий раз собирая тысячи участников. Испытания проходят на военном полигоне на берегу Уссурийского залива.