Собачья жизнь: проводник высадила ночью на станции студентку с щенком

Вагонные споры – последнее дело, когда больше нечего пить, пел Андрей Макаревич. Но спор, который произошел в вагоне №20 поезда Хабаровск – Владивосток вечером 20 июля, вылился в большой скандал. Ведь все шло к тому, что 14-летняя девочка могла остаться на ночном перроне в незнакомом городе с 2-месячным щенком на руках, потому что не успела купить на него билет. В каком-то смысле все закончилось хорошо, но какой ценой, разбиралась «Комсомольская правда – Владивосток».

Арина и Анастасия – родные сестры из приморской Черниговки. Старшей Насте – 19 и она уже студент одного из хабаровских вузов, оттуда и возвращалась. А у младшей Арины недавно случилось счастье – ей подарили щенка померанского шпица. Это такое маленькое пушистое чудо, которое и во взрослом-то возрасте весит всего 1,7 килограммов, а этому всего два месяца. Щенок весом 300-500 граммов, легче булки хлеба.

Правда, забирать его нужно было у заводчика в Хабаровске, но миссия не казалась сложной, поэтому родители и отправили 14-летнюю Арину в бывшую столицу Дальнего Востока, подгадали, чтобы она потом вернулась домой вместе со старшей сестрой.

Девочки купили билеты Хабаровск – Мучная (Черниговка), остались только в плацкартный вагон, но и те недешевые – 1564 рубля 1 копейка. А на щенка билет не взяли.

- Я даже как-то не подумала, признаюсь честно, что такому маленькому животному нужен отдельный билет. Причем, как оказалось, там цена вопроса рублей двести всего. Только перед отправлением позвонила девочкам, предложила – узнайте на вокзале, все ли будет в порядке. А они мне: «мам, до отправления всего 15 минут осталось». Понадеялись, что на месте оплатят, - рассказывает Маргарита Маханько, мама девочек.

Арина и Анастасия запомнят эту поездку надолго. Фото: предоставлено Маргаритой Маханько

Щенка везли в специальной переноске, которая похожа на дамскую сумочку через плечо - и не подумаешь, что там собака. Проводник при посадке не обратила внимания. Но в вагоне было жарко и душно, видимо, кондиционер не работал, как обычно. Пришлось открыть сумку и дать щенку попить.

- В переносочку подсунули крышечку из-под бутылки с водой. Такой маленький щенок, что ему и крышечки хватило. В этот момент зашел проводник проверять билеты, заглянула в открытую переноску и начала кричать: «это что такое, чья собака». Ариша говорит - моя, и тогда проводник потребовала, чтобы моя 14-летняя дочь взяла свои вещи и быстро вышла на перрон. Она ее буквально выпихивала – быстрее, поезд тронется сейчас. Говорит, выходим, выходим, мне проблемы не нужны. У меня премия 10 тысяч, я могу ее лишиться. Недавно, говорит, также ребенка высадила с собачкой, - рассказывает Маргарита.

В этот момент на улице уже было темно – поезд отправлялся в 21.30.

Арина стала выходить, но старшая сестра, естественно, вступилась. И тогда проводник высадила на перрон ее. Настя не успела взять ни вещи, ни документы. Только щенка. До отправления поезда оставалось меньше пяти минут, и все проводники по инструкции уже опустили подножки – посадка закончилась.

Шпиц на полке. Фото: предоставлено Маргаритой Маханько

На вопрос стоящей на перроне Насти, что ей делать, проводница предложила бежать в штабной вагон к начальнику поезда и с ним договариваться.

- То есть проводница не побежала с ней, не вызвала начальника поезда, а просто отправила девочку самой решать проблему. Еще и «успокоила» ее: это хорошо, что мы тебя в Хабаровске ссадили, а то поехали бы, начали разбираться и высадили бы тебя в глуши на какой-нибудь промежуточной станции, где нет связи, ночь и вокзал закрыт, - рассказывает мама. – При этом с Аришей и Настей в вагоне рядом была взрослая пара, но они никак не стали вмешиваться. Просто смотрели, как проводник высаживает девочку на перрон.

Настя побежала к начальнику поезда, а дальше повезло. Вагонов через шесть бегущую Настю увидела проводник купейного вагона - приняла за опаздывающую пассажирку и открыла ей лестницу. У Насти с собой был телефон с электронным билетом, так что проводница действительно имела право ее впустить. Правда, по инструкции, она должна была проводить ее до нужного вагона, но в суете посадки это непросто, поэтому она просто спросила – дойдешь сама? Дойду. И проводница ей поверила. Сумку с собачкой она не заметила, поезд тронулся.

Так выглядит сумка-переноска для животного. Фото: предоставлено Маргаритой Маханько

В этом вагоне Настя увидела полупустое купе, где ехали двое взрослых мужчин, не побоялась и попросилась посидеть у них. Когда те узнали, в чем суть, сказали – сиди, ради бога. В это момент предательски сел телефон, и о том, что Настя в поезде, не знала даже Арина. Она позвонила родителям и сказала, что Настю высадили, а те подняли панику.

Настя просидела в купе с новыми знакомыми до часу ночи, когда проводница увидела постороннюю девочку в вагоне и узнала про собаку. Вызвали начальника поезда, и хотя она сначала на повышенных тонах отчитала «преступников» решение нашли – в духе РЖД. Штраф выписывать не стали, но предложили Насте купить лотерейные билетики на сумму 500 рублей. Многие знают, что у проводников есть неофициальный план по продаже этих самых билетиков, выполнять который приходится в том чисел и такими способами. Зато после «участия в лотерее» претензий к собаке больше никто не имел, и Настя вернулась в 20 вагон к сестре.

На утро девочек встретили родители, пытались объясниться с проводником, но она не пожелала с ними разговаривать и даже представляться. Родители в сердцах оставили жалобу на сайте РЖД, а историей поделились в соцсетях и со знакомыми журналистами.

- Я понимаю, что проводник не нарушила инструкции. И мы должны были купить билет собаке, да и не мучиться. Но дело в человечности. Алкашей не высаживают, дебоширов не высаживают. А здесь преступника нашли, - сетует Маргарита Маханько.

Зато все добрались домой, в том числе и пушистый комочек по кличке то ли Варежка, то ли Зефирка – Арина еще не решила.

Кличку новому члену семьи еще не выбрали. Фото: предоставлено Маргаритой Маханько