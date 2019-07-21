Зампреда правительства Сахалинской области уволили после драки в кафе

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя председателя регионального правительства Кирилла Подберезного, ставшего участником драки в популярном в Южно-Сахалинске баре «Сохо». В сети распространяется минутный видеоролик с финалом инцидента, где чиновника скручивают, а его оппонент продолжает колотить людей руками и ногами.

«За милых дам»...

Что стало причиной драки, из видео не понятно. Ряд СМИ со ссылкой на неназванных очевидцев сообщает, что Подберезный выпил лишнего и приставал к девушкам, за них вступились посетители.

Однако доступный в сети видеоролик начинается с того момента, как второй участник драки залезает с ногами на стол, за которым сидит чиновник. После чего начинается то ли драка, то ли избиение Подберезного.

По неподтвержденной информации, у него перелом носа, но от госпитализации он отказался.

Судя по дате на записи, драка происходит в ночь на пятницу, 20 июля. Глава региона среагировал быстро, не стал дожидаться рабочего понедельника.

Моральные качества важнее

Кирилл Подберезный и Валерий Лимаренко, нынешний кандидат в губернаторы Сахалинской области, раньше вместе работали в «Росатоме». После назначения последнего и.о. губернатора Подберезный стал исполнять обязанности его советника. Затем победил в конкурсе «Команда Сахалинской области» и был назначен на должность зампреда правительства. Несмотря на регалии и давнее знакомство, Валерий Лимаренко принял решение, что репутация дороже.

– Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества, – прокомментировал ситуацию глава региона Валерий Лимаренко.

Справка «КП»: в свои 38 лет Кирилл Подберезный женат и воспитывает трех дочерей. Был назначен заместителем председателя областного правительства 23 апреля 2019 года, где курировал вопросы туризма, привлечения инвестиций и реализации стратегических программ. Ранее в «Росатоме» он отвечал за создание новых бизнесов, руководил направлением международного бизнеса. До этого работал в банковской сфере – в филиалах «Банк Зенит» и Банк ВТБ в Санкт-Петербурге.