2019-07-24T05:37:29+03:00
Общество

Эхо смертельного пожара на Холдоми: в Приморье нашли шесть палаточных лагерей

Почти в аналогичных палатках в Хабаровском крае жили дети, которые получили несовместимые с жизнью ожоги
Александра ШОПЕНКО
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В Приморье внепланово проверят летние лагеряВ Приморье внепланово проверят летние лагеряФото: Амурский спасательный центр МЧС России
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Страшная трагедия в Хабаровском крае, которая унесла жизни четырех ребятишек, дала повод еще раз подумать о безопасности детей. В Приморье внепланово проверят летние лагеря, в которых отдыхают «цветы жизни». Особо внимание уделят палаточным лагерям – аналогичным тем, которые уничтожил огонь на горнолыжной базе Холдоми.

Вопрос обсуждался на краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая началась с минуты молчания по погибшим при пожаре в Хабаровском крае. Ее участники заявили: «Подобная трагедия не должна повториться».

- Есть поручение губернатора провести дополнительную проверку мест детского отдыха, особенно палаточных лагерей – таких в Приморье шесть, - сказал Олег Мельников, врио вице-губернатора края.

Еще раз инспектировать детские лагеря Приморья будут сотрудники регионального МЧС. Они проверят выполнение требований пожарной безопасности, состояние противопожарных сигнализаций, систем оповещения.

Усилят и контроль за работой сотрудников детских лагерей. Они несут ответственность за жизни ребятишек и должны круглосуточно смотреть за ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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