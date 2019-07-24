2019-07-24T08:00:18+03:00
Происшествия

Воздушное хулиганство: Южная Корея обвиняет российских летчиков в нарушении границы над Японским морем

Южнокорейские истребители несколько раз пересекли курс российским бомбардировщикам и отстрелили тепловые ловушки
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Инцидент произошел в Японском море рядом с островом ТоктоИнцидент произошел в Японском море рядом с островом ТоктоФото: скрин с видео
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Российская сторона отвергла обвинения Южной Кореи в том, что летчики ВКС РФ нарушили воздушное пространство этой азиатской страны. Напомним, что по заявлению Сеула, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС два раза по три минуты находились на территории другого государства.

Инцидент произошел в Японском море рядом с островом Токто. Самолеты России и Китая совместно патрулировали Азиатско-Тихоокеанский регион. Как сообщал Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, когда летчики РФ нарушили границу, было сделано два предупредительных выстрела. Однако в Минобороны России это опровергают, заявляя, что в таком случае «ответ не заставил себя долго ждать».

Перехват российских самолетов южнокорейскими истребителями.

- Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля, нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 километров, поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство, - заявил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России.

Он также сообщил, что «военному атташе Республики Корея в России была вручена нота в связи с неправомерными и опасными действиями экипажей южнокорейских самолетов в небе над Японским морем». Сергей Кобылаш отметил, что российские бомбардировщики 11 сопровождались истребителями Южной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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