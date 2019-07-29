Экологический инспектор Андрей Карпов: «Борьба за чистую Находку уже приносит свои плоды»

Ключевая проблема Находки - открытая перевалка угля. Ее уже несколько лет обсуждают на всех уровнях – от посиделок на кухнях до Прямой линии с Президентом РФ. Как решаются острые вопросы, которые беспокоят жителей города-порта и почему общественный контроль так важен для его развития, нам рассказал Андрей Карпов, руководитель Приморского отделения общественного объединения «Зеленый патруль».

- Андрей Евгеньевич, общественный инспектор – это ваша новая должность?

- Нет, любой общественный инспектор по охране окружающей среды не должностное лицо и работает на безвозмездной основе. По сути это – рупор общественности в вопросах соблюдения предприятиями природоохранного законодательства. Он имеет право составлять акты нарушения такового, и органы государственного надзора обязаны их рассмотреть. Получить удостоверение общественного инспектора непросто – нужно обладать необходимыми знаниями нормативной базы по вопросам защиты окружающей среды и сдать экзамен в Управлении Росприродназора по Приморскому краю.

- Как общественный инспектор вы участвовали в рабочей группе, которая проводила проверку обращений граждан о негативном влиянии на окружающую среду стивидоров Находки. Уже можно делать выводы о результатах работы?

- Вопрос перевалки угля для нашего города, действительно, очень острый. Мы понимаем, что стивидоры – крупнейшие налогоплательщики и работодатели, они – основа экономического благополучия города и стабильного дохода его жителей. Но при этом угольная перевалка часто ведется с нарушением экологических норм.

В феврале 2019 года в Находкинской городской прокуратуре был организован прием граждан представителем Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. По итогам мероприятия была инициирована проверка работы стивидорных компаний города.

Сотрудники Прокуратуры встречались с жителями Находки, осматривали территории стивидорных компаний, занимающихся открытой перевалкой, изучали документы о вреде здоровью и имуществу от угольной пыли. В ходе проверки были выявлены достаточно серьезные нарушения природоохранного законодательства. Виновные уже привлечены к административной ответственности.

Параллельно с этим в акватории бухты Находка специалисты провели отбор донного грунта. Результаты неутешительны: пробоотборник поднимал со дна вязкую чёрную массу, без илистых отложений и растительности. Возбуждено уголовное дело по ст.252 ч.1 УК РФ «Загрязнение морской среды».

Также на встрече с Игорем Ткачевым, заместителем Генерального прокурора, я передал коллективное обращение жителей Находки о пересмотре границ санитарно-защитных зон, утвержденных современными главным санитарным врачом РФ. Ответ я уже получил: документ принят в работу.

- По результатам этой комплексной проверки было принято решение о приостановке деятельности на территориях некоторых стивидоров?

В том числе. Плюс большую роль сыграли ранее проведенные многочисленные проверки обращений жителей. Критика главы региона Олега Кожемяко деятельности некоторых стивидорных компаний Находки имеет под собой серьезные основания. Президент РФ Владимир Путин также поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам.

- То есть впереди – серьезные изменения?

По моему мнению, да. Хочется верить, что наша борьба за чистую Находку скоро принесет свои плоды.

- Но кроме экологии существует еще важный вопрос – решение социальных проблем в городе. Вы занимаетесь этим уже несколько лет.

- У жителей Находки есть огромная потребность в инфраструктурных улучшениях, в благоустройстве городских пространств. В прошлом году на эту тему мы провели большое анкетирование, в котором приняли участие более 2500 человек. Информацией заинтересовались руководители АО «Восточный Порт», крупнейшего в России специализированного угольного терминала, который работает на территории поселка Врангель.

В итоге инициативные жители выступили с предложением создать площадку для диалога населения и АО «Восточный Порт» о развитии территории. Предложение было одобрено руководителем предприятия, его поддержали Администрация НГО и Администрация Приморского края. Так в декабре появился Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», с которым мы начали плодотворное сотрудничество.

- Какие вопросы уже решены?

Фонд ведет системную работу сразу по 12 программам развития: «Комфортная среда», «Ветераны», «Команда Восточного», «Дети», «Здоровье», «Культура», «Социальная поддержка», «Духовное развитие», «Историческое наследие», «Образование», «Спорт», «Безопасность».

Во Врангеле уже построен современный сквер, проводятся спортивные соревнования по различным видам спорта, мы работаем над установкой детских площадок во дворах поселка, высадили несколько сотен деревьев, провели большой субботник на пляже Прикумска. Все мероприятия согласовываются с Попечительским Советом Фонда «Восточный Порт».

Скажу сразу, это мой первый опыт подобного взаимодействия со стивидором. На мой взгляд, у проекта большое будущее, и он может стать примером социальной ответственности для других предприятий Находки. Радует, что на смену противостоянию с активной общественностью приходит объединение усилий с ней же для улучшения жизни в городе.