В селе Песчаном Михайловского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В Приморье развивается система медицины в шаговой доступности вне зависимости от того, как близко или далеко живут пациенты от центральной районной больницы или от владивостокских клиник. Первая помощь должна быть рядом - это ключевой момент в реализации нацпроекта «Здравоохранение», в котором участвует и наш регион. На днях краевая власть обеспечила жителей села Песчаного новым ФАПом.

Современный фельдшерско-акушерский пункт стал третьим, который открылся в этом году в Михайловском районе. Теперь детей с разбитыми коленками не надо везти в райцентр. В сельской амбулатории и перевязку сделают, и артериальное давление измерят, и направление к врачу дадут при необходимости. Для приема пациентов все предусмотрено, в том числе кабинет врача, ведь в ФАПе станут регулярными визиты педиатра и терапевта.

Еще одна важная задача будет возложена на сельский фельдшерско-акушерский пункт, - это участие в диспансеризации взрослого населения. В деревне уже составляют списки будущих пациентов. Многие жители поселка такое комплексное обследование будут проходить впервые.

- Задача диспансеризации - предупредить развитие различных заболеваний, в том числе и онкологии. Важно, что жители, не выезжая за пределы села, смогут сдать необходимые анализы и пройти осмотр, - отметила главный врач Михайловской ЦРБ Лариса Никитина.

Лариса Никитина, главный врач Михайловской ЦРБ

Исцеление и милосердие

Недавно глава Приморского края Олег Кожемяко посетил с рабочей поездкой Лесозаводский городской округ. Во время командировки губернатор проверил состояние дел в центральной городской больнице. Итогом ревизии стало поручение проработать вопрос ремонта детской поликлиники и закупки дополнительного оборудования для ЦГБ.

- Медучреждение сегодня обслуживает почти 50 тысяч человек. В нем установлено необходимое диагностическое оборудование: томограф, флюорограф, маммограф, рентген, аппарат УЗИ. Вместе с тем актуальны вопросы приобретения дополнительного оборудования и ремонта детской поликлиники, - рассказал главврач Дмитрий Лепилин.

Дмитрий Лепилин, главный врач Лесозаводской ЦГБ

Губернатор принял решение о развитии главной больницы муниципалитета. Олег Кожемяко поручил проработать этот вопрос за счет средств краевого бюджета, предусмотрев финансирование с разбивкой на три года.

Еще одна рабочая поездка Олега Кожемяко принесла результат для пациентов Центральной больницы Хасанского района. В 2020 году планируется направить на ремонт этой ЦРБ почти 60 миллионов рублей. Здесь лечится почти 30 тысяч человек.

- В Хасанской ЦРБ появится первичное сосудистое отделение, для жителей отдаленных территорий - передвижной диагностический комплекс, новые машины скорой помощи, - сообщил глава региона. - На благоустройство территории и ремонт больницы в следующем году планируется добавить 57 миллионов рублей из краевого бюджета.

В департаменте здравоохранения Приморья отметили, что всего в этом году на капитальный ремонт медицинских учреждений края направлено более 700 миллионов рублей.

В число объектов капремонта учреждений здравоохранения Приморского края вошла и Владивостокская клиническая больница № 4, которая горожанам известна как «дальзаводская». Здесь к завершению подходит реконструкция сестринского отделения. Финансирование работ ведется из средств краевого бюджета.

- Уже заменены кровля, сантехника, электрика, канализация. Завершается внутренняя отделка помещения, ведется установка новых дверей, сантехнического оборудования. Ремонтные работы позволили выполнить перепланировку помещений, благодаря чему они стали удобными для маломобильных граждан. Мы расширили дверные проемы - это позволит персоналу без проблем передвигать многофункциональные кровати пациентов, - рассказала главный врач больницы Елена Новицкая.

Елена Новицкая, главный врач Владивостокской клинической больницы №4

Предполагается, что пациенты вновь начнут поступать в обновленное отделение в начале августа.

- Мы еще хотим открыть отдельный зал для посещений больных родственниками и волонтерами. Наша цель - сделать так, чтобы пациенты могли в неформальной обстановке общаться с близкими и представителями общественных организаций, которые являются частыми гостями нашей клиники, - отметила главврач.

Врио вице-губернатора края Виктор Фисенко отметил, что в перспективе возможно открытие на базе клиники координационного центра по оказанию паллиативной помощи.

Дороже здоровья детей нет ничего

В краевой детской клинической больнице № 2 Владивостока будут обновлены четыре отделения. На капитальный ремонт выделено финансирование из краевого бюджета в размере 31 миллион рублей. В медико-социальном отделении уже завершаются ремонтные работы: заменена электрика, установлены новые двери и окна, обновлены все коммуникации - водоснабжения, водоотведения, канализация и батареи отопления. Сейчас ведутся отделочные работы.

- Это отделение, где находятся дети-отказнички. Мы начали с него: малышей смогли распределить по другим этажам здания, чтобы всем было комфортно, - рассказала главный врач Инна Зеленкова. - Строители готовятся зайти в педиатрическое отделение, где также предстоят глобальные изменения. В планах - не просто качественный ремонт, но и организация специальных зон в холлах больницы и игровых комнат для малышей.

Ирина Зеленкова, главный врач Краевой детской клинической больницы №2

Эта больница - часто является просто лучом надежды для ребятишек и их родителей, ведь именно в ней много лет оказывает медицинскую помощь маленьким приморцам, страдающим тяжелыми формами разных неизлечимых недугов. Благодаря капитальному ремонту лечебное учреждение сможет обновить еще отделение ревматологии и откроет новое - паллиативной помощи, на 10 коек.

- Открывая отделения паллиативной помощи для детей, мы делаем значительный шаг в сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями, онкологией, - отметила Инна Зеленкова.

Врио вице-губернатора - директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко подчеркнул, что в этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» на мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями в Приморье только из федерального бюджета предусмотрено около 413 миллионов рублей.

- Эти средства будут направлены на оснащение трех клиник региона - краевого онкологического диспансера, «тысячекоечной» и детской краевой клинической больницы №1 - современнейшим оборудованием, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, а также создание 11 центров амбулаторно-онкологической помощи, - сообщил заместитель главы региона.

В это же время завершаются работы ремонтных бригад в детском отделении Центральной больницы Кировского района. Скоро в капитально обновленном отделении ЦРБ примут первых пациентов.

- Мы отремонтировали все палаты, смогли расширить помещение ингалятория и даже выделить пространство для организации полноценной столовой, - сообщила главный врач медучреждения Елена Монастырная.

Кстати

В текущем году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы планируется приобрести 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы появятся в селах Тереховка Надеждинского района, Старая Каменка Лазовского района, Малиново Дальнереченского района, Ясное Чугуевского района, Ольховка Кировского района, Украинка Пограничного района, Пархоменко Ханкайского района, Лукашевка Хорольского района, Ромны и Крутой Яр Красноармейского района, в селе Филипповка Хасанского района. Во время посещения ФАП в селе Урожайном Лесозаводского района Олег Кожемяко дал поручение предусмотреть в бюджете следующего года средства на установку нового модульного фельдшерско-акушерского пункта, чтобы местные жители могли получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.