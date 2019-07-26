Первое дальневосточное дерби межсезонья принесло победу «Адмиралу»

В «Фетисов Арена» во Владивостоке состоялось первое дальневосточное дерби межсезонья. Дружеская встреча «Адмирала» и «Амура» со стартового вбрасывания приобрела принципиальный характер, держа в напряжении весь зрительный зал. Свободных мест на трибунах оказалось совсем немного, болельщики, истосковавшиеся по хоккею, дружно приехали поддержать любимые команды. Несомненным плюсом для гостей стал бесплатный вход. Следующий матч с хабаровчанами состоится уже в эту субботу, организаторы ожидают аншлаг.

Всей семьей болеем за «Адмирал»Фото: Милана СОКОЛ

Аншлаг ожидается в субботуФото: Милана СОКОЛ

«Адмирал», в состав которого вошли сразу 15 новых игроков, первым открыл игры между сезонами. Во Владивостоке прошли две встречи с «Ермаком», в первой из них приморцы уступили, во второй – реабилитировались. Но самым ожидаемым стало дальневосточное дерби. Матчи между «Амуром» и «Адмиралом» как правило, проходят эмоционально и зрелищно, не стала исключением и отчетная игра. «Адмирал», который вышел на лед в обновленном составе после отдыха, уверенно перехватил инициативу в первом периоде. Боевое расположение духа приморской команды настроило зрителей на будущие победы, вселяя уверенность в успехе в предстоящем сезоне.

Во Владивостоке состоялась дружеская встреча «Адмирала» и «Амура»Фото: Милана СОКОЛ

Преданные болельщикиФото: Милана СОКОЛ

Начало игры ознаменовалось обоюдоострой борьбой и поочередной сменой инициативы. Команды обменялись несколькими ударами в створ ворот, однако оба голкипера в эти моменты сработали на «отлично». Спустя восемь минут матча, хозяева льда получило право на реализацию большинства. Воспользовавшись преимуществом, «моряки» завладели шайбой, но вратарь «Амура» Марек Лангхамер с честью отразил все атаки. Приморцы продолжили атаковать, даже оставшись в меньшинстве. Ворота соперника остались неприкосновенными лишь благодаря профессионализму голкипера. Апогеем первой двадцатиминутки стала серьезная потасовка на льду. Судьям с трудом удалось разнять разгоряченных соперников, после чего команды отправились на перерыв.

На льду разгорелись настоящие страстиФото: Милана СОКОЛ

Зачинщиков драки оправили на скамейку запасныхФото: Милана СОКОЛ

На льду не обошлось без потасовокФото: Милана СОКОЛ

Начало следующего периода прошло без существенных изменений, инициатива оставалась за приморской командой, однако целый ряд атак не принес желаемого результата. Заметив промедление хозяев льда, гости перешли из защиты в нападение, однако Юхо Олкинуоре удалось отстоять ворота. Удача улыбнулась подопечным Сергея Светлова за 4 минуты до конца второго отрезка игры. Счет матча удалось открыть Василию Стрельцову с передачи Александра Дельнова, при этом приморская команда играла в меньшинстве. Под общие овации болельщиков, спортсмены отправились на заслуженный перерыв.

Отстоять свои ворота «Амуру» не удалосьФото: Милана СОКОЛ

Зрители горячо поддерживали спортсменовФото: Милана СОКОЛ

Третий период оказался не менее зрелищным, но безрезультативным на голы. «Амур», воспарявший духом в середине двадцатиминутки, провел ряд атак, поэтому голкиперу «Адмирала» пришлось изрядно поднапрячься. К счастью местных зрителей, ворота «моряков» так и остались нераспечатанными, матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

У приморской команды самая красивая поддержкаФото: Милана СОКОЛ

Вбрасывание шайбы, ответственный моментФото: Милана СОКОЛ

Первая встреча соперников в межсезоньеФото: Милана СОКОЛ

Шанс на реабилитацию у хабаровчан выпадет уже скоро – 27 июля. В субботу зрители смогут не только посмотреть матч, вход на который также будет свободным, но и пообщаться с игроками «Адмирала», при покупке билета на каток. Начала игры в 13:00, свободное катание – с 16:00 до 17:00. Желающим увидеть вторую встречу с «Амуром» стоит приехать заранее, ожидается аншлаг.

Встреча «Адмирала» и «Амура» во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ

Болельщики смогли примерить хоккейную формуФото: Милана СОКОЛ

«Амур» прилетел на матч во ВладивостокФото: Милана СОКОЛ

Юные болельщики с интересом наблюдают за происходящимФото: Милана СОКОЛ

Голкиперу «Амура» пришлось тяжкоФото: Милана СОКОЛ