Собираемся на море: во Владивостоке будет солнечно всю неделю

Конец июля и начало августа, согласно прогнозам синоптиков, во Владивостоке будут солнечными. Всю оставшуюся неделю, за исключением четверга, нам обещают ясную погоду, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

После регулярных дневных туманов и мороси во Владивостоке наконец-то выглянуло солнце. Шкала термометра весь остаток недели не опустится ниже +20°C.Максимальная температура ожидается в субботу - до +25°C.

В четверг и в пятницу есть небольшая вероятность кратковременных осадков, но зато на выходных будет солнечно.

Примпогода сообщает, что солнечная погода захватит еще и часть следующей недели. Температура воды в Амурском заливе 21°C, в бухте Находка - 20°C, в заливе Посьет в Хасанском районе - 24°C.