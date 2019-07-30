2019-07-30T08:20:15+03:00
Общество

Собираемся на море: во Владивостоке будет солнечно всю неделю

Кратковременные дожди и облачность обещают лишь в отдельных районах
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Корзина с фруктами в солнечный деньКорзина с фруктами в солнечный деньФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

Конец июля и начало августа, согласно прогнозам синоптиков, во Владивостоке будут солнечными. Всю оставшуюся неделю, за исключением четверга, нам обещают ясную погоду, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

После регулярных дневных туманов и мороси во Владивостоке наконец-то выглянуло солнце. Шкала термометра весь остаток недели не опустится ниже +20°C.Максимальная температура ожидается в субботу - до +25°C.

В четверг и в пятницу есть небольшая вероятность кратковременных осадков, но зато на выходных будет солнечно.

Примпогода сообщает, что солнечная погода захватит еще и часть следующей недели. Температура воды в Амурском заливе 21°C, в бухте Находка - 20°C, в заливе Посьет в Хасанском районе - 24°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
МВД начало проверку в отношении начальника угрозыска Приморья
Золото в Приморье приносит убытки
Приморскстат: Средняя зарплата дальневосточников - 53,5 тысячи рублей
Погода во Владивостоке 30 июля: морось к вечеру превратится в дождь
Жительницу Владивостока переехала собственная машина
Показательная статистика: двое из трех утонувших на Шаморе были пьяны
Молодежный форум «Поколение 2019» прошел на острове Попова
Ничего святого: во Владивостоке маргинал ограбил храм
Горе-мать прошла принудительные работы, лишь бы не платить алименты
Команда «Восточник» вернулась с Международного турнира по хоккею
Погода во Владивостоке на 29 июля 2019 года: облачно, днем до +24 градусов
Спорный пенальти принес «Лучу» победу в День ВМФ
Самую крутую улицу Владивостока перекрыли до ноября
Находка возмутилась строительству армянской церкви
Водителю Volvo, погубившему девушку с ребенком, грозит до 7 лет колонии
Тысячи людей остались без воды в Приморье, объявлен режим ЧС
Какая боль: «Амур» во Владивостоке разгромил «Адмирал» - 6:0