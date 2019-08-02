Карты, деньги, терминалы: на безналичный расчет должны перейти все автобусы во Владивостоке до конца года

Во Владивостоке продолжается процесс перехода на безналичную оплату проезда в городских автобусах. Однако, по словам властей дальневосточной столицы, далеко не все охотно идут на внедрение такой системы. Но как бы ни сопротивлялись перевозчики, внедрение безналичного расчета – это требование федерального закона.

Безналичную оплату в своих автобусах внедрили 8 перевозчиков из 14. Остальные 6 – частично. «Безнал» работает в муниципальных автобусах ВПОПАТ-1, в трамваях, троллейбусах и фуникулере.

- Некоторые перевозчики привыкли пользоваться наличным расчетом, который фактически является бесконтрольным. Полностью перейдя на систему безналичной оплаты, нам не нужно будет заказывать в дальнейшем исследования пассажиропотока. Мы будем сами его видеть. В этом году планируем завершить процесс внедрения безналичной системы оплаты проезда во всех городских автобусах, - отметил Владимир Черепков, вице-мэр Владивостока.

Он также добавил, что возможность расплатиться наличными останется.

Безналичным способом оплатить проезд можно будет как картой любого банка, так и бесконтактной «Единой транспортной картой». Пользоваться ей могут все без исключения. Пока транспортных карт выпущено немного – всего тысяча, они работают в тестовом режиме.

Так выглядит "Единая транспортная карта" ВладивостокаФото: vlc.ru

Стоит «Единая транспортная карта» 100 рублей, после покупки необходимо будет пополнить ее баланс. Сделать это можно в банкоматах «Сбербанка» (войти в систему, ввести индивидуальный номер, который написан на транспортной карте, и пополнить) или же через приложение «Сбербанк. Онлайн».Также можно установить на свой смартфон приложение «Транспортная карта», войти в систему и отслеживать поездки и пополнения.

Купить транспортную карту можно в трех пунктах:

- Центральная диспетчерская на Мингородке;

- У кондукторов фуникулера;

- Троллейбусная диспетчерская на автовокзале.

Также транспортная карта в будущем сможет работать как месячный абонемент на проезд в общественном транспорте Владивостока.