Остаться в живых: как защитить себя от жары во Владивостоке

«Любишь» ли ты жару так, как ее «любят» жители Владивостока? Пока западная часть России жалуется на лето, которое больше похоже на осень, в Приморье молятся богам дождей, чтобы те сжалились и подарили региону осадки. Но все тщетно. Столбик термометра поднялся накануне до отметки в 35 градусов со знаком «плюс». Жара безжалостна. Остается рассчитывать только на себя. Поэтому «Комсомольская правда - Владивосток» собрала для своих читателей годные советы с подробными инструкциями о том, как остаться в живых в условиях аномального жаркого лета. Начнем по порядку.

ОДЕЖДА

Как ни странно, в такую погоду нужно хорошенько подумать над тем, что надеть. Для любителей черного цвета есть плохая новость – от мрачных цветов в гардеробе придется отказаться. Они как магнит притягивают солнечные лучи, поэтому «жарковато» может стать буквально за несколько минут. Беспроигрышный вариант в этом случае – белый.

От синтетической одежды тоже лучше отказаться. Выбирайте натуральные ткани. Хлопок и лен – лидеры в этом списке. Эти ткани как раз имеют уникальную способность сохранять прохладу и впитывать влагу.

- Головные приборы обязательны. Если находиться на улице без них больше получаса и часа, велика вероятность получить солнечный и тепловой удары, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Олег Сорокин, и.о главного врача центра скорой медицинской помощи Владивостока. – По статистике только за стуки среди всего потока пациентов 30-40 человек поступают к нам именно с такими диагнозами.

Идеальный вариант – легкое платье или брюки из льна светлых оттенков, шляпа или кепка. Избегайте всего облегающего и темного.

ЕДА

Бороться с жарой нужно комплексно. Важно правильно подойти и к питанию в том числе. Неправильные блюда при такой погоде могут сыграть с вами злую шутку. На время аномальной теплой погоды лучше отказаться от всего жирного и копченого. Вычеркнуть из списка советуют также алкоголь и энергетики.

- Тяжелая пища при такой жаре может стать причиной недомоганий. Вместо них советую есть больше фруктов и овощей, разумеется, пить больше воды, - отметил Олег Сорокин.

Лучше также заменить мясо на рыбу. В меню можно активно использовать молочную продукцию с низким количеством жира, чай и морсы. Следуя рекомендациями, вы сами заметите, как организм отблагодарит вас за такое решение.

АКСЕССУАРЫ И ПОДРУЧНЫЕ СРЕДСТВА

Когда температура воздуха больше +30 градусов, каждый выход из дома – задание на выживание. А на битву с погодой лучше идти в полной боевой готовности. Во-первых, зонт годен не только во время дождя. Когда солнце «жарит» во всю мощь, аксессуар поможет избежать попадания прямых солнечных лучей на человека. Во-вторых, если кожа очень восприимчива к ультрафиолету, дерматологи советуют активно пользоваться солнцезащитными кремами.

В свою очередь Роспотребнадзор рекомендует чаще протирать влажными салфетками за ушами, опрыскивать лицо термальной водой и носить с собой ментоловое масло, чтобы наносить его на виски – охлаждает.

ЕСЛИ СОЛНЦЕ ВСЕ-ТАКИ «УДАРИЛО»

Если после выполнения всех рекомендаций, вы все равно получили тепловой или солнечный удары, нужно действовать быстро. Специалисты советуют брать с собой для таких случаев нашатырный спирт. Это в экстренных ситуациях, когда человек уже потерял сознание.

- Сперва нужно переместиться в тень. Затем влажной тканью или салфетками протереть кожу, особое внимание уделить голове, - продолжает Олег Сорокин. – Все это должно происходить одновременно с вызовом бригады скорой помощи. Если ситуация критическая, врачи по дороге к пациенту могут давать инструкции по оказания первой медицинской помощи по телефону.

Не забывайте, что при такой температуре воздуха могут обостриться все хронические заболевания, начиная с сердечно-сосудистых, заканчивая неврологией. Поэтому берегите себя, и, если есть такая возможность, не выходите на улицу в разгар жары.