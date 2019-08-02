Без дождей никуда: синоптики рассказали о погоде в Приморье на первые выходные августа

Вместе с августом в Приморье пришли долгожданные солнце и жара. Вот оно, то самое лето, о котором жители региона так долго просили. Столбик термометра даже в прибрежных районах поднимается до +30 градусов и выше. Однако дождь не сдается и в ближайшие входные остудит некоторые районы.

На побережье будет оказывать влияние гребень антициклона, усиливающегося над Охотским морем. В среднем максимальная температура по региону понизится и будет в пределах +18…+24 градуса. В Приморье преимущественно без осадков, в воскресенье кратковременные дожди пройдут на севере края.

Во Владивостоке в ближайшие выходные переменная облачность и без существенных осадков. В ночь на субботу (3 августа) воздух прогреется до +20…+22 градусов, днем температура будет в пределах +25…+28 градусов. Вечером, как рассказала в эфире радио «КП-Приморье» главный редактор «портала «Примпогода» Марина Парфенова, возможен небольшой кратковременный и освежающий дождь.

Чтобы легче пережить жару, врачи советуют больше пить, меньше находиться на солнце и снизить физические нагрузки. Ну а охладиться можно не только под кондиционером, а еще и в море. Тем более вода прогрелась до комфортных температур - в Амурском заливе +22 градуса, в заливе Посьет – 25 градусов со знаком «плюс», в бухте Находка – 17 градусов выше ноля.