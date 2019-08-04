Туман, морось и духота: погода в Приморье на следующей неделе

Погода на следующей неделе будет вполне типичной для Приморья. В регион вернется морось, туман и даже дождь. Однако температура воздуха будет держаться на высоких отметках, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, по прогнозам синоптиков, погодные условия в регионе будут формироваться под воздействием не одного, а сразу двух факторов. На погоду в континентальных районах будет влиять атмосферные фронты циклона, смещающегося с Хабаровского края в сторону Сахалина, а на побережье будет хозяйничать антициклон.

В первом случае местами возможны дожди, при этом температурный фон будет довольно высоким - +27…+33 градуса по Цельсию. Во втором – температурный фон снизится днем до +21…+26, в ночные часы до +14…+22 градусов. В прибрежные районы также вернется туман и морось. В середине недели в Приморье ожидаются дожди, причиной которых станут фронтальные разделы. Столбик термометра опустится еще немного ниже.

Во Владивосток ожидается типичная для этого лета погода – туманы и морось. Однако синоптики обещают, что в дневные часы погода будет проясняться. Температура воздуха днем составит +22…+25, а ночью +18…+20 градусов.