2019-08-04T09:25:11+03:00
Общество

Туман, морось и духота: погода в Приморье на следующей неделе

Синоптики обещают, что прояснения все-таки будут
Поделиться:
Туманы вновь вернутся в Приморье. Фото: pixabay.comТуманы вновь вернутся в Приморье. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Погода на следующей неделе будет вполне типичной для Приморья. В регион вернется морось, туман и даже дождь. Однако температура воздуха будет держаться на высоких отметках, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Так, по прогнозам синоптиков, погодные условия в регионе будут формироваться под воздействием не одного, а сразу двух факторов. На погоду в континентальных районах будет влиять атмосферные фронты циклона, смещающегося с Хабаровского края в сторону Сахалина, а на побережье будет хозяйничать антициклон.

В первом случае местами возможны дожди, при этом температурный фон будет довольно высоким - +27…+33 градуса по Цельсию. Во втором – температурный фон снизится днем до +21…+26, в ночные часы до +14…+22 градусов. В прибрежные районы также вернется туман и морось. В середине недели в Приморье ожидаются дожди, причиной которых станут фронтальные разделы. Столбик термометра опустится еще немного ниже.

Во Владивосток ожидается типичная для этого лета погода – туманы и морось. Однако синоптики обещают, что в дневные часы погода будет проясняться. Температура воздуха днем составит +22…+25, а ночью +18…+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Хлам как искусство: современные художники все чаще используют в своих произведениях такой «неэстетичный» материал, как бытовой мусор
Художники заставляют задуматься, что же человечество оставит после себя. Пустыню, заваленную отходами, или что-то более осмысленное?
Виталий Коротич: "Переведіть мене через майдан" я написал после того, как в Киеве трагически погиб мой 11-летний сын. И мне очень жаль сопляков на митингах - слушают подсказчиков и бузят
Бывший главный редактор перестроечного "Огонька", автор стихов, которые в переводе Юнны Мориц с украинского стали знаменитой песней, дал исповедальное интервью нашему обозревателю Александру Гамову
Геннадий Онищенко: Теоретически я готов к раздельному сбору мусора... Но как я буду это делать, если живу на 7-м этаже и пользуюсь мусоропроводом?
Такими - «мусорными» - мыслями экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
Galaxy Vladivostok Marathon дарит скидки за добрые дела
Женщина-таксист из Уссурийска присвоила себе забытый пассажиром кошелек
Юные тхэквондисты Врангеля показали класс на первенстве АО «Восточный Порт»
Памятник погибшим пехотинцам ТОФ отреставрировали во Владивостоке
Два человека погибли в страшной автокатастрофе в Приморье
Погода в Приморье на 5 августа 2019 года: небольшой кратковременный дождь
Вылетел с дороги и повис на деревьях: ДТП с большегрузом произошло в Приморье
«В вагонах душегубка»: Жителей Приморья возмутили условия в электричках
Часть Владивостока вновь окажется без горячей воды
На Тихой во Владивостоке поменяют схему проезда
Житель Приморья попался со свертком наркотиков
Небольшой дождь, местами ливни: погода в Приморье на 4 августа
Два по парковке: оставленная на оживленной трассе машина стала причиной серьезного ДТП
До приморских пляжей пойдет дополнительный электропоезд