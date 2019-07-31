2019-07-31T03:24:44+03:00
Общество

Юные яхтсмены Находки вышли на большую воду

Детская команда впервые за последние 10 лет состязалась в парусной регате, организованной в честь Дня Военно-морского флота
Елена КРАЙНЕВА
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Участники традиционной парусной регаты в Находке. Фото: Василина СамойленкоУчастники традиционной парусной регаты в Находке. Фото: Василина Самойленко
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В минувшие выходные в Находке прошла традиционная парусная регата, посвященная Дню Военно-морского флота. Эти соревнования проводятся ежегодно. А вот детские состязания по парусному спорту в последний раз в Находке состоялись в 2008 году. Поэтому это первенство стало по-настоящему знаковым событием.

В гонках участвовали 28 спортсменов из Находки и двух яхт-клубов Владивостока - «Алые паруса» и «Семь футов». Самому юному участнику было семь лет, старшему - 15. Тренеры особо отметили чистоту акватории и попутный ветер, который наполнял паруса все дни регаты. Так что ничто не омрачило все девять гонок по дистанции «трапеция».

Традиционная парусная регата в Находке. Фото: Василина Самойленко.

Традиционная парусная регата в Находке. Фото: Василина Самойленко.

А самое главное,- прошедшая регата дает повод надеяться на возрождение детского парусного спорта в Находке. Пока весь пьедестал почета заняли юные яхтсмены из Владивостока. Но член президиума находкинской федерации парусного спорта Дмитрий Ходырев уверен, что скоро мальчишки и девчонки Находки станут серьезными соперниками своим сверстникам из краевой столицы.

- До сих пор наши регаты проводились практически на чистом энтузиазме участников, многие вкладывали в организацию соревнований личные средства. А в этом году мы впервые получили существенную поддержку. Главный подарок для детей, окрыленных парусом, - швербот класса «Оптимист», который передал федерации наш партнер – стивидорная компания «Малый порт». И это первая лодка, которая стала нашей собственностью. Шверботы для гонок нам предоставила краевая федерация парусного спорта. А тренировки проводятся на старых лодках, взятых в аренду.

Парусная регата прошла в Приморском крае. Фото: Василина Самойленко

Парусная регата прошла в Приморском крае. Фото: Василина Самойленко

По словам известного приморского яхтсмена, «Оптимист» - это швербот международного класса. Именно на таких лодках дети в возрасте 8-12 лет во всем мире начинают осваивать искусство управления парусом. Благодаря этому подарку, ряды начинающих яхтсменов пополнятся, ведь сейчас в Находке практически нет юниоров в этом виде спорта. Ситуацию необходимо исправлять. Планируется организовать занятия в две смены.

Во время торжественной церемонии закрытия соревнований генеральный директор компании «Малый порт» Евгений Пономарев отметил, что умение дружить с парусом — очень полезный навык, который пригодится на всю жизнь:

- Вы проявили решимость и самоотверженность, показали командную работу. Уверен, что детская парусная регата является продолжением богатой парусной истории нашего края, важным этапом в подготовке юных яхтсменов и способствует дальнейшему росту популярности парусного спорта в целом, - обратился он к юным спортсменам.

Награждение участников парусной регаты в Находке. Фото: Василина Самойленко.

Награждение участников парусной регаты в Находке. Фото: Василина Самойленко.

Кстати, предприятие обеспечило детей Находкинской федерации парусного спорта командными куртками, а всех участников регаты - памятными футболками.

Стивидорная компания живет жизнью Находки и особенно активно участвует в развитии спорта в портовом городе. Второй год подряд предприятие становится главным спонсором футбольного клуба «Океан», помогает проведению соревнований детско-юношеской школы боевых единоборств «ВОИН», секции бального танца Дома культуры поселка Врангель «Реверанс». И поддержка парусного спорта для «Малого порта» - логичный и последовательный шаг для предприятия, которое вкладывает большие средства в экологическую чистоту своего производства. Где же еще наполнять паруса свежим бризом, как не на прозрачной морской волне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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