2019-07-31T03:22:57+03:00
Общество

Видео: суд арестовал начальника угрозыска Приморья Андрея Миляева

Полковника полиции доставили в суд только поздно вечером
Сергей БАЛАНОВ
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Полковник полиции Андрей Миляев в судеПолковник полиции Андрей Миляев в суде
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Суд во Владивостоке арестовал начальника угрозыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, которого заподозрили в причастности к незаконным вырубкам леса китайскими нелегалами, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Андрея Миляева арестовали в обед 29 июля, это была совместная операция приморского УФСБ и хабаровских следователей Шестого следственного управления СКР. Дома у него провели обыски, в ходе которых помимо прочего изъяты банковские карты, а также рубли и иностранная валюта на сумму порядка одного миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье злоупотребление должностными полномочиями. Следователи считают, что полицейский не только владел пунктом приема, обработки и хранения древесины, с которого получал 200-500 тысяч рублей в месяц, но и прятал работающих там нелегально 15 китайцев от проверок, о которых узнавал по роду службы.

Суд арестовал начальника угрозыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева.! другой источник

В суд полковника полиции доставили только поздно вечером 30 июля. Видео из зала суда, где Андрей Миляев сидит за решеткой, опубликовал Следственный комитет России. Суд постановил арестовать главу угрозыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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