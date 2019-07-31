2019-07-31T12:02:07+03:00
Общество

ГИБДД опубликовала карту всех авторадаров Приморья

Всего в регионе действует 66 дорожных камер, теперь можно точно узнать, где они установлены
Сергей БАЛАНОВ
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Теперь можно точно узнать, где установлены радары. Фото: сайт гибдд.рфТеперь можно точно узнать, где установлены радары. Фото: сайт гибдд.рф
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Госавтоинспекция разместила на своем сайте полезную интерактивную карту, на которой можно увидеть все места установки радаров, фиксирующих превышение скорости, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Согласно этой карте, на приморских дорогах установлено 66 радаров. Больше всего их, конечно, во Владивостоке. Несколько камер установлено на федеральной трассе Владивосток – Хабаровск и по пути в Находку. В то же время есть районы, в которых нет ни одного радара.

Правда, ресурс находится пока в стадии наполнения, о чем предупредили в ГИБДД. Но и в таком виде он может быть весьма полезен.

Кстати, в соседнем Хабаровском крае, судя по карте, установлено 93 радара.

Если быть точным, имеется ввиду количество не камер, а участков, где фиксируются нарушения. На каждом таком рубеже может стоять больше одной камеры. Например, на Некрасовском путепроводе в районе Камской их сразу шесть. Там установлены старые приборы типа КРИС-С, каждый из которых работает только на одну полосу. Для таких приборов в пригороде Владивостока пришлось устанавливать специальные металлические фермы через всю дорогу. Правда, на некоторых рубежах их закрепили просто на надземных пешеходных переходах.

А вот на Золотом и Русском мостах установлены радары типа «Кордон» - одна камера может ловить нарушителей сразу на нескольких полосах как в попутном, так и встречном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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