Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье готовят к выпуску

В Приморье начался третий этап операции по освобождению узников «китовой тюрьмы». На этот раз в естественную среду обитания вернутся три косатки, которые, по словам ученых, жили в одном вольере и между ними сложились устойчивые командные отношения. Об этом сообщает «КП-Владивосток».

В группе косаток, которых готовят к выпуску, определился лидер - им стала крупная самка. Ее длина превышает 4,5 метра, а возраст, ориентировочно, составляет восемь-десять лет. Младшей самке всего около шести лет и она на полметра меньше. Она, как отмечают ученые, спокойная и общительная. Во время содержания в «китовой тюрьме» она хорошо ладила с собратьями. Такой состав группы, как считают специалисты, повышает шансы китообразных на успешную адаптацию в естественной среде обитания и воссоединения с дикими сородичами.

Сейчас зоозащитников беспокоят условия содержания белух. Фото: Нина Зырьянова

- Перевозить косаток будут по отработанной схеме: бухта Средняя - Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря. На всех этапах мормлеков будут сопровождать специалисты. В этот раз в районе выпуска ожидается хорошая погода: во время освобождения на побережье Шантарского района, по прогнозам синоптиков, будет переменная облачность, слабый северо-восточный ветер (один-три метра в секунду), высота волны в прибрежной зоне менее 0,5 метра. Дорога займет пять-шесть дней, - сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)

Активисты, которые в данный момент наблюдают за погрузкой косаток, сообщили корреспонденту «КП-Владивосток», что на территории «китовой тюрьмы» три контейнера готовят к перевозке китообразных - они застелены синим тентом, также стоят две фуры, третья в пути. Сейчас зоозащитников беспокоят условия содержания белух, которых освобождать будут в последнюю очередь.

На территории «китовой тюрьмы» три контейнера застелены синим тентом и стоят две фуры. Фото: Нина Зырьянова

- В бухте Средняя сейчас пекло, наверно, температура воздуха уже больше 30 градусов. Вода сильно прогрета и несчастные белушата вынуждены в ней находиться. А это арктические китообразные и они должны быть в холодной воде. К тому же в «китовой тюрьме» они не могут заныривать глубже, где прохладней, потому что вольеры не позволяют им это сделать, - рассказала зоозащитница Нина Зырьянова.

По ее словам, представителей «Гринпис» на месте пока нет.

Отметим, что на данный момент 5 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

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