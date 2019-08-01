Приморские поисковики нашли останки экипажа бомбардировщика 1941 года и приблизились к разгадке его крушения

400 километров от дальневосточной столицы. Восемь поисковиков выехали из Владивостока в сторону Арсеньева в надежде разыскать там советский бомбардировщик ДБ-3.

Двенадцатого июня 1941 года самолет потерпел крушение вместе с несколькими пассажирами на его борту. До сих пор неизвестно, какое именно количество человек было внутри воздушного судна во время падения. Согласно архивным данным, один из них, вероятно, смог спастись, потому что воспользовался парашютом. Однако о судьбе остальных ничего неизвестно, ровным счетом, как и об их персональных данных.

До сих пор неизвестно, какое именно количество человек было внутри воздушного судна во время падения.ФОТО: предоставлено объединением «АвиаПоиск».

-В первый раз мы выехали на место в декабре прошлого года. У нас изначально была наводка на локацию, то есть мы знали, где именно бомбардировщик потерпел крушение, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Ярослав, Ливанский, командир поискового объединения «АвиаПоиск». – Но вот только зимой поисковая операция затруднялась погодными условиями, поэтому решили с командой дождаться лета. В конце прошлой недели мы с бойцами выехали в район Арсеньева. На протяжении нескольких дней мы обследовали тайгу, и, наконец, нашли то, что искали.

Два дня. Десятки километров, и цель была достигнута. Активисты так и нашли обломки того самого бомбардировщика. ФОТО: предоставлено объединением «АвиаПоиск».

Два дня. Десятки километров, и цель была достигнута. Активисты так и нашли обломки того самого бомбардировщика.

- Мы поняли, что этот он по типу самолета и по характерным деталям, - продолжает Ярослав. – Воздушное судно врезалось в склон сопки в тайге в 1941 году. Удар был очень сильным, поэтому авиационные моторы М-87 буквально разорвало на куски, стальные шасси лопнули, как пластмассовые. Но нам все же удалось его опознать. Своей работой мы остались довольны, потому что в носовой части обнаружили останки членов экипажа, фрагменты парашютных систем, личные вещи и детали от пулемета ШКАС.

Всего в поисковой операции принимали участие восемь человек. ФОТО: предоставлено объединением «АвиаПоиск».

Важно, что уцелели парашютные пряжки, благодаря которым можно воссоздать картину того дня. Во-первых, можно выяснить сколько на самом деле человек были на борту самолета и действительно ли выжить удалось лишь одному члену экипажа.

Важно, что уцелели парашютные пряжки, благодаря которым можно воссоздать картину того дня. ФОТО: предоставлено объединением «АвиаПоиск».

Все полученные данные направлены во Всероссийский поисковый центр. Дальше им предстоит внести новые сведения в архив. ФОТО: предоставлено объединением «АвиаПоиск».

Все полученные данные направлены во Всероссийский поисковый центр. Дальше им предстоит внести новые сведения в архив. Еще одной сложнейшей задачей будет идентифицировать человеческие останки и выяснить, кому они принадлежат. Разумеется, в последствии их предадут земле. А пока все на ответственном хранении у активистов.

Справка КП

12 июня 1941 года самолет с заводским номером 2004 выполнял прямолинейный маршрутный полет с аэродрома Воздвиженка по кольцу. Воздушное судно относилось к 14-му дальнебомбардировочному авиаполку 1-й Отдельной Краснознаменной армии. Сразу после первого поворота в районе Анучино бомбардировщик отклонился вправо на 11 километров и потерпел крушение в тайге. Причина авиакатастрофы до сих неизвестна. Есть информация о том, что один из авиаторов успел выпрыгнуть из самолета и воспользоваться парашютом. Приземлился он, согласно данным, в двух километрах от места падения.