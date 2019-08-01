«Народного мастера» выберут в Приморье

Впервые в Приморье пройдет краевой конкурс декоративно-прикладного искусства «Грани творчества», в котором примут участие лучшие мастера и рукодельницы края. Приморцев с золотыми руками много в городах и поселках. Ни один фестиваль народного творчества не обходится без выставки-ярмарки их работ. А 10 августа мероприятие полностью посвящено их самобытному и такому красивому мастерству. Заявки на конкурс уже подали жители Уссурийска, Партизанска, Находки, Владивостока и ряда других территорий.

Мастера будут соперничать в резьбе по дереву, керамике, росписи по дереву, лепке из полимерной глины, валянии войлока, сравнят свои изделия из кожи, меха, кости. Среди номинаций конкурса вышивка в самых разных техниках, роспись по дереву, вязание, батик, куклы в национальных костюмах и многое другое. Так что мероприятие обещает быть очень зрелищным.

Центральное событие конкурса, тема которого «Приморская тайга», - борьба за звание народного мастера Приморского края. Каждый участник должен будет выполнить готовое изделие за шесть часов и представить его на суд жюри. Пространство конкурса будет отделено от развлекательной зоны, чтобы зрители не отвлекали мастеров. Каждый мастер будет использовать в конкурсе собственные материалы и оборудование, необходимые для выполнения конкурсных работ. В конце дня, после церемонии награждения, для мастеров будет организован круглый стол, где они не только смогут пообщаться и обменяться опытом, но и задать вопросы или внести свои предложения представителям краевой администрации.

- Этот вид мероприятий проходит свое становление в Приморье. Краевой центр народной культуры активно отправляет местных мастеров участвовать в различных конкурсах по России, но очень важно, чтобы мероприятия такого масштаба проходили и у нас, - прокомментировал организатор фестиваля «Грани творчества» Илья Федоров.

Публика в день конкурса сможет посетить ярмарку изделий декоративно-прикладного искусства, получить урок на мастер-классе и просто прекрасно провести время на различных локальных площадках.

Кстати, еще один фестиваль - «Кустари» - пройдет 3 августа с 10.00 до 17.00 в Фокино - на территории музея-мастерской «Жар-птица» по адресу: переулок Заречный, 16.

- Оба этих мероприятия будут полезны для мастеров: они смогут наглядно увидеть, что направление, которым они занимаются, живо и процветает в крае, - подчеркнули сотрудники Приморского центра народной культуры.

Конкретно!

Конкурс « Грани творчества» проводится с целью популяризации авторского и традиционного декоративно-прикладного искусства Приморского края.

Организатором конкурса является Государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры» при поддержке департамента культуры Приморского края. Мероприятие состоится 10 августа с 12.00 до 19.00 в здании спортивного комплекса «Олимпиец» по адресу: улица Батарейная, 2. Вход свободный.