«Вытащили труп из машины скорой, положили на пляж и спрятали под тканью»: очевидцы рассказали о шокирующем случае с утопленником в Приморье

Трагедия на воде случилась в минувшую среду, 31 июля, в районе пляжа «Волна» в Находке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Там местные отдыхающие нашли тело мужчины. На тревожный вызов выехали, как сотрудники регионального МЧС, так и врачи скорой помощи. Добраться до утонувшего мужчины оказалось задачей не из легких, потому что именно в это время проезд к нему перекрыл состав поезда. На счету была каждая минута, поэтому ждать, пока поезд тронется, никто из специалистов не собирался. Направились к пострадавшему под вагонами.

Уже на месте врачи стали проводить реанимационные мероприятия. Но ни к каким результатам они так и не привели. Намерений сдаваться у медиков не было. Понесли мужчину на руках до машины, чтобы там повторно заняться его спасением. Вариант был один – идти также под вагонами. Выбора не было - на кону человеческая жизнь. К сожалению, повторные реанимационные мероприятия, которые проводились специалистами уже в машине, тоже не увенчались успехом. Чуда не случилось. Как рассказывают очевидцы произошедшего, было уже слишком поздно.

Но вот то, что стало потом предметом бурных обсуждений, действительно, вызывает шок.

- Направляюсь в сторону своей машины, вижу - много народу. Подъехала скорая, открылись задние двери, труп вытащили, положили на землю, прикрыли тканью и уехали.. Сказать, что я ахренела, это ничего не сказать..., - делится увиденным очевидец происшествия. - Я вызываю «102», объясняю ситуацию, а на другом конце мне говорят: «Вы уверены? Это была точно скорая? Как труп?». Я говорю: «Вот так и было».

Разумеется, понять удивление девушки можно, однако, как ни странно, врачи скорой помощи действовали согласно четко утвержденной инструкции. Как говорят специалисты, если пациент умер не в машине, тело нужно доставить на место его обнаружения. Дальше работу должны проводить сотрудники отдела полиции, ведь велика вероятность, что смерть человека имеет криминальный подтекст.