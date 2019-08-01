«Похоронного короля» Владивостока задержали за многомиллионную взятку

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 1 августа «похоронного короля» Владивостока Игоря Бабынина. До 2017 года он многие годы являлся директором МУПВ «Некрополь», которое в четверг временно прерывало работу из-за обысков.

Громкая новость о том, что Бабынина хотят привлечь к уголовной ответственности, никого не удивила. Вопрос об уголовном преследовании уже поднимался, однако задержали Бабынина только сейчас.

Осенью 2017 года Контрольно-счетная палата огласила результаты проверки МУПВ «Некрополь», из которого широкая общественность узнала о темных сторонах похоронного бизнеса - двойные оплаты за тело, переписывание прижизненных договоров, аффилированные фирмы и вывод бюджетных средств. Прокурор Владивостока усмотрел в этом состав преступления и отправил материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Но похоже, что решить такой вопрос два года назад у силовиков не получилось.

Лишь теперь возбуждено дело, но и то - о взятке, утверждает источник.

Бабынин правил похоронным бизнесом на протяжении 13 лет с 2005 года. Уволился из компании сразу после проверки Контрольно-счетной палаты. Однако уверял, что ушел с поста лишь потому, что здоровье подвело. И вот теперь у оперативников нашлись веские основания для его задержания.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, обыски проводились не только в здании самого МУПВ «Некрополь», но и в квартире Игоря Бабынина. По некоторым данным, он попал под довольно серьезную статью с приставкой «в особо крупном размере» из-за взятки в 60 миллионов рублей. Пока региональный СУ СК и сотрудники УФСБ изымали документацию, посетителей в здание похоронного бюро не пускали. Если наводка оперативников подтвердится, то королю ритуальных услуг Владивостока грозит наказание. И речь не только о штрафе, но и о заключения под стражу. Комментировать уголовное дело краевые следователи пока не спешат.

Горожане забили тревогу: на время обысков «Некрополь» закрыл двери для посетителей. Успокоить местных жителей поспешила мэрия.

- Главный офис МУПВ «Некрополь» работает в штатном режиме, никаких сбоев не было, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Виктория Лебединец, сотрудник пресс-службы мэрии. – Более того, все запланированные мероприятия проведены согласно графику. Даже завтра мы не ожидаем каких-либо чрезвычайных ситуаций в работе компании.