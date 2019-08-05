2019-08-05T04:12:12+03:00
Общество

Без приставки D1: главная дрифт-битва в Приморье переходит на новый уровень

В Приморье пройдет собственный чемпионат мирового масштаба - Asia Pacific DC Primring GP
Поделиться:
Уже известно, что подтвердились спортсмены из 5 стран. Фото: ТРК «Приморское кольцо»Уже известно, что подтвердились спортсмены из 5 стран. Фото: ТРК «Приморское кольцо»
Изменить размер текста:

Самые зрелищные соревнования по дрифту в России - Asia Pacific Primring GP, стали масштабнее. 21 и 22 сентября в Приморье пройдет беспрецедентно новый чемпионат с более длинной и сложной трассой, - Drift Championship. Организаторы отмечают, мероприятие также расширяет географию участников. Заявки уже направили ТОПовые дрифтеры из пяти стран.

Впервые в истории российского дрифта, в Приморье пройдет собственный чемпионат международного масштаба - Asia Pacific Drift Championship (DC) Primring GP 2019. Ранее главное сентябрьское дрифт-событие страны пять лет проходило под эгидой сильнейшего чемпионата мира - D1 GP, что позволило вывести российский дрифт на высокий международный уровень. В 2018 году сборная России в принципиальной схватке сумела одолеть сборную отцов основателей дрифта – лучших пилотов страны восходящего солнца, а пилот из Красноярска Георгий Чивчян взошел на высшую ступень пьедестала Чемпионата Мира по дрифту FIA IDC. Как отмечают организаторы, в этом году была достигнута договоренность с D1 GP, чтобы мероприятие прошло при той же поддержке с японской стороны, но уже в самостоятельном международном формате. Эта договоренность позволяет привести на Примринг сборную Мира.

- Наши японские коллеги, высоко оценили уровень российских спортсменов и сами предложили пригласить сильнейших пилотов не только из Японии, но и из других знаменитых серий. Поэтому гонка этого года пройдет в формате WORLD TEAM vs. TEAM RUSSIA, - прокомментировал руководитель ТРК «Приморское кольцо» Леонид Копылов. – Растет уровень мероприятия, растут требования со стороны участников, поэтому в этому году мы существенно удлиним трассу, что позволит пилотам мощных болидов показать всё, что они умеют на более скоростных треках.

Уже известно, что подтвердились спортсмены из 5 стран. Все спортсмены нацелены взять реванш у сборной России и привезут свои лучшие «боевые» автомобили.

Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP пройдет на территории ТРК «Приморское кольцо» 21 и 22 сентября. Гостей праздника дрифта ждет насыщенная программа и два совершенно разных, но весьма захватывающих дня соревнований.

В субботу пройдет индивидуальный чемпионат на звание лучшего пилота Asia Pacific DC Primring GP. Спортсмены сразятся между собой как в одиночных заездах, так и в парных. В конце первого дня соревнований будет выявлен лучший пилот Asia Pacific DC Primring GP 2019.

В воскресенье пройдет командный чемпионат – сборная России против международной сборной. Зрители смогут снова увидеть уникальный формат командных соревнований, в частности, запомнившиеся тройные заезды СИНХРО.

Продажа билетов на соревнования уже стартовала. Их можно приобрести на сайте vl.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Хлам как искусство: современные художники все чаще используют в своих произведениях такой «неэстетичный» материал, как бытовой мусор
Художники заставляют задуматься, что же человечество оставит после себя. Пустыню, заваленную отходами, или что-то более осмысленное?
Виталий Коротич: "Переведіть мене через майдан" я написал после того, как в Киеве трагически погиб мой 11-летний сын. И мне очень жаль сопляков на митингах - слушают подсказчиков и бузят
Бывший главный редактор перестроечного "Огонька", автор стихов, которые в переводе Юнны Мориц с украинского стали знаменитой песней, дал исповедальное интервью нашему обозревателю Александру Гамову
Геннадий Онищенко: Теоретически я готов к раздельному сбору мусора... Но как я буду это делать, если живу на 7-м этаже и пользуюсь мусоропроводом?
Такими - «мусорными» - мыслями экс-главсанврач страны, а ныне депутат Госдумы поделился с нашим обозревателем Александром Гамовым [аудио]
Новости 24
Galaxy Vladivostok Marathon дарит скидки за добрые дела
Женщина-таксист из Уссурийска присвоила себе забытый пассажиром кошелек
Юные тхэквондисты Врангеля показали класс на первенстве АО «Восточный Порт»
Памятник погибшим пехотинцам ТОФ отреставрировали во Владивостоке
Два человека погибли в страшной автокатастрофе в Приморье
Погода в Приморье на 5 августа 2019 года: небольшой кратковременный дождь
Вылетел с дороги и повис на деревьях: ДТП с большегрузом произошло в Приморье
«В вагонах душегубка»: Жителей Приморья возмутили условия в электричках
Часть Владивостока вновь окажется без горячей воды
На Тихой во Владивостоке поменяют схему проезда
Житель Приморья попался со свертком наркотиков
Небольшой дождь, местами ливни: погода в Приморье на 4 августа
Два по парковке: оставленная на оживленной трассе машина стала причиной серьезного ДТП
До приморских пляжей пойдет дополнительный электропоезд