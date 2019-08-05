Без приставки D1: главная дрифт-битва в Приморье переходит на новый уровень

Самые зрелищные соревнования по дрифту в России - Asia Pacific Primring GP, стали масштабнее. 21 и 22 сентября в Приморье пройдет беспрецедентно новый чемпионат с более длинной и сложной трассой, - Drift Championship. Организаторы отмечают, мероприятие также расширяет географию участников. Заявки уже направили ТОПовые дрифтеры из пяти стран.

Впервые в истории российского дрифта, в Приморье пройдет собственный чемпионат международного масштаба - Asia Pacific Drift Championship (DC) Primring GP 2019. Ранее главное сентябрьское дрифт-событие страны пять лет проходило под эгидой сильнейшего чемпионата мира - D1 GP, что позволило вывести российский дрифт на высокий международный уровень. В 2018 году сборная России в принципиальной схватке сумела одолеть сборную отцов основателей дрифта – лучших пилотов страны восходящего солнца, а пилот из Красноярска Георгий Чивчян взошел на высшую ступень пьедестала Чемпионата Мира по дрифту FIA IDC. Как отмечают организаторы, в этом году была достигнута договоренность с D1 GP, чтобы мероприятие прошло при той же поддержке с японской стороны, но уже в самостоятельном международном формате. Эта договоренность позволяет привести на Примринг сборную Мира.

- Наши японские коллеги, высоко оценили уровень российских спортсменов и сами предложили пригласить сильнейших пилотов не только из Японии, но и из других знаменитых серий. Поэтому гонка этого года пройдет в формате WORLD TEAM vs. TEAM RUSSIA, - прокомментировал руководитель ТРК «Приморское кольцо» Леонид Копылов. – Растет уровень мероприятия, растут требования со стороны участников, поэтому в этому году мы существенно удлиним трассу, что позволит пилотам мощных болидов показать всё, что они умеют на более скоростных треках.

Уже известно, что подтвердились спортсмены из 5 стран. Все спортсмены нацелены взять реванш у сборной России и привезут свои лучшие «боевые» автомобили.

Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP пройдет на территории ТРК «Приморское кольцо» 21 и 22 сентября. Гостей праздника дрифта ждет насыщенная программа и два совершенно разных, но весьма захватывающих дня соревнований.

В субботу пройдет индивидуальный чемпионат на звание лучшего пилота Asia Pacific DC Primring GP. Спортсмены сразятся между собой как в одиночных заездах, так и в парных. В конце первого дня соревнований будет выявлен лучший пилот Asia Pacific DC Primring GP 2019.

В воскресенье пройдет командный чемпионат – сборная России против международной сборной. Зрители смогут снова увидеть уникальный формат командных соревнований, в частности, запомнившиеся тройные заезды СИНХРО.

Продажа билетов на соревнования уже стартовала. Их можно приобрести на сайте vl.ru.