Взрыв газа в жилом доме в Приморье: баллон с «голубым топливом» рванул во время варки самогона

В приморском городе Лесозаводск двое мужчин «гнали» самогон. Место для этого было выбрано самое «подходящее» в переносном смысле этого слова - квартира в пятиэтажке. Мужчины не доглядели за процессом, в результате чего оба в больнице в критическом состоянии.

ЧП случилось в пятиэтажном жилом доме номер 26 по Линейной улице. Взрыв прогремел в 9:25 часов утра. По информации спасателей, возгорания не было, соседние квартиры не пострадали. По предварительной информации, мужчины 1972 и 1966 годов рождения варили самогон, для этого использовали газовый баллон. Хлопок газа произошел либо из-за утечки «голубого топлива», либо из-за взрыва самогонного аппарата.

- Двое мужчин госпитализированы в больницу Лесозаводска. Один получил ожоги около 60 процентов и находится в травматологии. Второй – в реанимации, травмы у него более серьезные, но положительная динамика есть. Со стабилизацией состояния, мужчин, возможно, перевезут в Дальневосточный окружной медицинский центр в пригороде Владивостока – это единственное учреждение, которое принимает пациентов с такими ожогами. Данный вопрос сейчас решается, - прокомментировала Ксения Гусенцова, официальный представитель департамента здравоохранения Приморья.

Специалисты, как отметили в региональном МЧС, продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Также оценивается ущерб и масштаб повреждений жилого дома.