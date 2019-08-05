На карте России появилась новая горячая точка: больше 150 тысяч гектаров леса и тундры сгорело на Камчатке

Если не утонем, то однозначно сгорим. На Дальнем Востоке уже давно живут с такой истиной. Пока Амурская область и Хабаровский край уходят под воду, природа Камчатки, как оказалось, едва «не сгорела». Ситуация почти такая же критическая, как в Иркутской области. Страшные цифры опубликовало региональное агентство лесного хозяйства. Выяснилось, что полуостров в беде и тоже терпит природные убытки, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток». Только вот о них начали говорить только тогда, когда гореть перестало. Когда в принципе что-либо изменить уже нельзя.

ПРИРОДА НЕ ПРОСТИТ

152 552 гектара земли. Столько сгорело буквально за три месяца на полуострове. Ежегодно пожароопасный сезон стартует здесь 1 мая. С этого момента Камчатку охватило пламя. Всего, по официальным данным, в регионе был зарегистрирован 51 пожар. Притом в большей степени пострадала тундра, следом за ней - леса.

В цифрах: по состоянию на сегодня, 5 августа, на территории Камчатского края сгорело 125 203 гектара тундры и больше 27 тысяч гектаров леса. Если учесть, что территория самого полуострова занимает больше 450 тысяч гектаров, можно сделать вывод, что уничтожена почти одна четвертая региона.

Сам пожароопасный сезон стартовал в регионе с первого мая.Фото: Правительство Камчатского края

- Самым проблемным пожаром на территории Пенжинского муниципального района оказался пожар 36 - ЗК, который создал непосредственную угрозу населенному пункту Таловка, - отмечают в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края. - Лесной пожар, который начался после грозы, из-за сильного ветра, перебросился через реку Навъялваям и стал распространяться в сторону села. Было принято решение отправить к месту тушения 17 человек из Елизовского, Быстринского и Козыревского отделений на 2-х вертолетах МИ-8, дополнительно группировка была усилена добровольцами из сел Манилы и Таловка в количестве 27 человек.

Буквально за три месяца в крае зарегистрировали 51 природный пожар.Фото: Правительство Камчатского края

В итоге общими усилиями пожар был локализован. Его площадь составила 36 гектаров. После этого начальник Елизовского отделения снял режим чрезвычайной ситуации в этом районе.

РАБОТАЕМ С ЛЮДЬМИ, А НЕ С ЛЕСАМИ

Отчет ведомства, мягко говоря, удручающий. Огромные территории полыхали, пока на западе страны были уверены в том, что на самом Дальнем Востоке все в порядке. Теперь объясните. Что хуже: когда сотни гектаров горят единовременно или когда ежемесячно небольшими порциями полыхают участки леса и тундры? Рационально, масштабы бедствия одинаковы, ведь в итоге мы все равно получаем огонь, который уничтожил деревья и растения.

Лишь несколько раз в тушении пожаров принимали участие сотрудники регионального МЧС.Фото: Правительство Камчатского края

Скорее всего, такие цифры возникли из-за того, что агентство разбирается с природными пожарами самостоятельно. МЧС не вмешается до особых поручений.

- Наши силы и средства привлекаются лишь тогда, когда пожар подбирается к населенным пунктам края и угрожает местным жителям, - отмечает в разговоре с корреспондентом «КП»-Владивосток» Юлия Ананьева, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю.- Разумеется, в случаях ЧП на совещаниях обсуждается вопрос по привлечению сотрудников ведомства к тушению природных пожаров. Например, с начала противопожарного сезона мы взаимодействовали с агентством лесного хозяйства несколько раз и выезжали на места для локализации возгораний.

Несмотря на то, что огонь не приблизился к людям, природа беспощадно терпит убытки.Фото: Правительство Камчатского края

Выходит, что если огонь полыхает на территории, которая далека от городов и поселков, сотрудники чрезвычайного ведомства подключиться к работе не могут. Вероятно поэтому Камчатка, как и многие другие регионы, оказалась в таком положении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724047" frameborder="0"></iframe> На карте России появилась новая горящая точка: больше 150 тысяч гектаров леса и тундры сгорело на Камчатке.! другой источник

Теперь остается лишь думать о профилактике, ведь впереди еще осень, а значит – второй сезон лесных пожаров. Напомним, что по статистике большинство возгораний случаются по вине человека. Точнее из-за его безалаберного отношения к правилам пожарной безопасности. Камчатка, Хабаровский край и Иркутская область будут гореть до тех пор, пока их жители не начнут бережнее относиться к природе.