2019-08-06T13:19:50+03:00
Звезды

Из Италии с любовью: Владивосток первым в стране «увидит» Мадонну Сандро Боттичелли

Уже осенью приморцы смогут посетить выставку шедевра
Кристина ГРИН
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Первыми в России итальянского художника примет у себя Владивосток. Фото: Le Gallerie degli UffiziПервыми в России итальянского художника примет у себя Владивосток. Фото: Le Gallerie degli Uffizi
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

Путешествие «Мадонны» в Россию начнется с Дальнего Востока. Это поистине уникальное событие. Расскажем, почему. Выставка пройдет первые не только во Владивостоке, но и во всей стране, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Из Италии привезут картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа». Она считается одной из самых ранних работ мэтра – написана в 1467 году. На деревянном полотне маслом изображена собственно сама Дева Мария с младенцем на руках. Необычна она тем, что герои написаны на фоне лоджии. Картину Биттичелли изобразил в стиле ренессанс, как и положено, итальянскому художнику.

Все это время «Мадонна» находилась во флорентийском музее Уффици. Эксклюзивную программу с визитом шедевра в Приморский край утвердило посольство Италии.

- Речь идет об уникальном событии, имеющем важное символическое значение и отвечающем нашим намерениям распространять итальянскую культуру даже в самых отдаленных областях Российской Федерации, делая наше искусство ближе многочисленным любителям Италии по всей стране, - сказал Паскуале Терраччано, посол Италии.

Владивостоку выпала честь первыми в стране принять иностранного гостя. Ценителям мировой художественной культуры на заметку. Сперва «Мадонну» покажут V Восточном экономическом форуме. Туда, конечно, попадет не каждый. Однако картина, к счастью, задержится в регионе еще ненадолго. Чтобы прикоснуться к прекрасному, достаточно будет посетить Приморскую картинную галерею. Выставка стартует с 8 сентября. Наслаждаться произведением искусства можно будет в течение нескольких месяцев вплоть до 6 ноября. Возрастных ограничений нет.

Выставка продлится вплоть до 6 ноября. Фото: Le Gallerie degli Uffizi

Выставка продлится вплоть до 6 ноября. Фото: Le Gallerie degli Uffizi

«ЭТО БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Приезд «Мадонны» можно смело назвать одним из самых главных событий Владивостока в области культуры. Разумеется, чтобы добиться успеха в этом проекте и привести шедевр, организаторам пришлось немало потрудиться. Как выяснилось, инициатором проведения выставки стала Приморская галерея. Началось все еще несколько лет назад со знакомства с компанией, которая занимается организацией подобных мероприятий в России. Тогда еще не было даже надежды на то, что работа художника такого уровня когда-то приедет в Приморский край. По опыту прошлых лет, они доходили лишь до двух столиц.

- Началось все с того, что нам нужно было определиться с музеем. Безусловно, наш выбор пал именно на Галереи Уффици и на Сандро Баттичелли. Мало, кто в России знаком с его творчеством, но имя на слуху у всех, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Алена Доценко, директор Приморской картинной галереи. - Представить себе, что переговоры пройдут успешно, мы просто не могли, думали, это что-то на уровне несбыточных мечтаний. Директор Галереи Уффиции оказался очень отзывчивым, человеком. Он позитивно отреагировал на такую инициативу. Для нас было важно, чтобы этот проект был знаковым, поэтому мы советом отобрали именно это произведение.

Сама картина, напомним, из дерева. Такие материалы более хрупкие и в большей степени зависят от изменений климата и уровня влажности. А Владивосток – славится своей погодой, поэтому все нужно было тщательно продумать и выяснить, выдержит ли «Мадонна» такое испытание.

- На протяжении нескольких месяцев реставраторы и научные сотрудники итальянского музея исследовали «Мадонну» и в итоге дали положительный ответ, сказав, что картина в прекрасном состоянии и ничего ей не грозит, - говорит Алена. - Во Владивосток она прилетит в специальном климатическом боксе, в котором и будет представлена на выставке.

Выставка продлится до 6 ноября. Руководство музея отмечает, что с приездом шедевра будут усиленны меры безопасности. Дальше Мадонна Боттичелли отправится в Эрмитаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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