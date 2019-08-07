2019-08-07T03:50:47+03:00
Общество

Знаменитый Galaxy Vladivostok Marathon во Владивостоке в 2019 году приурочили ко Дню тигра

Забег по мостам и Русскому острову состоится 28 сентября
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Международный марафон состоится во Владивостоке. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok MarathonМеждународный марафон состоится во Владивостоке. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon
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Международный Владивостокский марафон Galaxy Vladivostok Marathon объявил дату традиционного ежегодного забега – в этом году он пройдет 28 сентября в рамках празднования Дня Тигра. Регистрация уже открыта на все дистанции марафона. Пройти регистрацию можно на сайте.

В этом году, желающим погрузиться в атмосферу массового праздника бега, впервые доступна дистанция – 10 километров. Также, будут доступны и традиционные дистанции: 5, 21 и 42 километров. Самые маленькие жители и гости Владивостока смогут пробежать свой мини-марафон, ведь для них будет доступна дистанция в 1 километр. Чтобы попасть в число марафонцев, нужно обязательно предоставить оригинал медицинской справки о допуске к беговым соревнованиям. Узнать о всех требованиях можно на сайте Galaxy Vladivostok Marathon. Стартовать марафонцы будут из разных точек, в зависимости от выбранной дистанции и преодолеют знаменитые мосты города – Русский и Золотой, с которых открывается захватывающий вид на город. Финальные километры участники пробегут по главным улицам города и финишируют в самом его сердце – Центральной площади.

Пейсмейкеры будут задавать определенный темп бега. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

Пейсмейкеры будут задавать определенный темп бега. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

Призовой фонд марафона составляет 1 млн рублей, который будет поделен между победителями в различных дистанциях, а также ценные призы от Титульного партнера марафона. Главная цель в гонке за километрами – пробежать дистанцию и получить на финише – заветную медаль. Забег поведут пейсмейкеры — спортсмены, которые бегут с определенным темпом. Узнать их на трассе можно будет по футболкам с обозначением темпа и финишного времени.

Призовой фонд забега 1 миллион рублей. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

Призовой фонд забега 1 миллион рублей. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

Организаторы позаботились и о комфорте участников. В день проведения Galaxy Vladivostok Marathon будут работать камеры хранения, раздевалки, а на всей дистанции будут оборудованы точки питания атлетов.

Главная цель в гонке - получить заветную медаль. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

Главная цель в гонке - получить заветную медаль. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

За 4 года Galaxy Vladivostok Marathon стал одним из крупнейших спортивных событий Владивостока, Приморского края, Дальневосточного федерального округа. Забег уже хорошо известен за рубежом в странах АТР и привлекает большое количество иностранных участников.

Забег состоится за день до крупного городского празднования Дня Тигра. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

Забег состоится за день до крупного городского празднования Дня Тигра. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

Стоит отметить, что на следующий день после марафона атлеты смогут принять участие в крупном городском фестивале – День Тигра. Гвоздь праздника — тигриное шествие: взрослые и дети в полосатых костюмах, с раскрашенными «под тигра» лицами спускаются по Океанскому проспекту к центральной площади города. Тигр — настоящий тотемный зверь Владивостока. Он изображён на гербе города, в центре Владивостока имеются сопка Тигровая и улица Тигровая.

Марафонцы преодолеют знаменитые мосты города – Русский и Золотой. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

Марафонцы преодолеют знаменитые мосты города – Русский и Золотой. Фото предоставлено: Galaxy Vladivostok Marathon

ИСТОЧНИК KP.RU

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