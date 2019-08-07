2019-08-07T09:33:19+03:00
Общество

Россиянка заказала на китайском сайте обувь, а получила коробки с камнями

В полицию Владивостока обратилась местная жительница после неудачного шопинга в интернете
Сергей БАЛАНОВ
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Жительнице Владивостока вместо обуви прислали камниЖительнице Владивостока вместо обуви прислали камниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительница пригорода Владивостока пожаловалась в полицию на мошеннические действия при покупке обуви в интернете. Оформив покупку на одном из популярных китайских сайтов, потерпевшая осталась без денег и долгожданного товара, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Горожанка рассказала, что она выбрала три пары обуви с доставкой, а затем перевела на счет продавца почти 25 тысяч рублей.

Спустя две недели она получила долгожданные покупки и принесла их домой, где после вскрытия коробок испытала настоящий шок. Внутри каждой из них вместо качественной обуви находились небольшие камни для веса.

Женщина решила обратиться в полицию и сообщить о мошеннических действиях. Она назвала счет получателя денег, а также название сайта по продаже различных товаров.

Пострадавшая попросила стражей порядка разобраться в ситуации и помочь ей вернуть потраченные на посылки с камнями деньги. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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