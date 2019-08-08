«Музыкальные» лавочки вернулись в центр Владивостока
Арт-объект установили в середине июля, но испытание тысячами туристов он не прошел
Лавочки вернулись на свое местоФото: Сергей БАЛАНОВ
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Жители Владивостока радуются возвращению лавочек, разрисованных под клавиши фортепьяно, на тротуар перед Приморской краевой филармонией, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Такой полезный и красивы арт-объект установили еще в середине июля, однако вскоре лавочки пришлось отдать в ремонт - пошла трещина, покрытие на новом брусе не выдержало нашествия тысяч туристов.
Теперь лавочки-рояли ждет продолжение испытания туристамиФото: Сергей БАЛАНОВ
Ремонт, как и обещали представители филармонии, провели очень быстро. Лавочки вернулись на свои места и снова радуют горожан и туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU