2019-08-08T03:16:18+03:00
Общество

«Музыкальные» лавочки вернулись в центр Владивостока

Арт-объект установили в середине июля, но испытание тысячами туристов он не прошел
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Лавочки вернулись на свое местоЛавочки вернулись на свое местоФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Жители Владивостока радуются возвращению лавочек, разрисованных под клавиши фортепьяно, на тротуар перед Приморской краевой филармонией, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Такой полезный и красивы арт-объект установили еще в середине июля, однако вскоре лавочки пришлось отдать в ремонт - пошла трещина, покрытие на новом брусе не выдержало нашествия тысяч туристов.

Теперь лавочки-рояли ждет продолжение испытания туристами Фото: Сергей БАЛАНОВ

Теперь лавочки-рояли ждет продолжение испытания туристамиФото: Сергей БАЛАНОВ

Ремонт, как и обещали представители филармонии, провели очень быстро. Лавочки вернулись на свои места и снова радуют горожан и туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24