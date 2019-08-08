Пусть мама услышит: двухлетнего малыша, жившего в жутком кошмаре, забрали из семьи в Приморье

«СОВСЕМ НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ - ВСЕ ВРЕМЯ ПЛАЧЕТ»

7 августа. Место действия – Приморский край. Детская драма, которая связана с безалаберным отношением к несовершеннолетним. К великому несчастью, за ошибки взрослых всегда расплачиваются дети.

После обеда в здание Артемовской детской больницы нагрянули сотрудники местного отдела полиции. Они привезли в медицинское учреждение новых пациентов: двухлетнего мальчика и его старшую сестру – на вид ей лет 5-6. На тот момент не было никакой информации о родителях или опекунах беспомощных малышей, «Комсомольская правда – Владивосток».

Оба ребенка были в рваной грязной одежде и все время плакали. Персоналу больницы пришлось работать оперативно, чтобы найти, во что их переодеть, чем накормить напоить и провести обследование. После осмотра выяснилось, двухлетний мальчик болен бронхитом. По словам очевидцев, его сестру сразу увезли из медучреждения. О ее дальнейшей судьбе никто не знал.

- Мы даже не знаем, как зовут сестру. Мальчик сначала лежал в палате один. Все время плакал, особенно, когда медперсонал уходил и оставлял его одного, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Наталья (все имена изменены – прим.ред.),пациентка больницы. – Сегодня его перевели в палату, где лежат женщина с ребенком. Может, сейчас он не будет чувствовать себя так одиноко. Никита вообще не разговаривает, не мне судить нормально это или нет, но в целом, я бы не сказала, что он отстает в развитии для своих лет.

Сейчас маленькому Никите помогает едва ли не весь Приморский край. Люди с соседних городов собирают ему вещи, игрушки и предметы первой необходимости, чтобы помочь малышу справиться с таким испытанием. Равнодушных в это истории нет, пожалуй, только родителей этих малышей можно в этом упрекнуть.

ЖЕСТОКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

К сожалению, финал у этой истории несчастливый. Выяснилось, что брата и сестру забрали из семьи. Сейчас органы опеки занимаются оформлением документов, чтобы изъять у нерадивых взрослых родительские права.

- Ситуация находится у меня на контроле, - отмечает в разговоре с «КП» Ирина Медведева, уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае. – Разбираются с произошедшем и сотрудники органов опеки. Насколько мне известно, состояние мальчика не критическое.

Скорее всего, скоро Никита окажется в новом доме и будет жить вместе с сестрой. Но сколько лет пройдет прежде, чем он снова почувствует себя членом настоящей семьи. Если вообще когда-то еще почувствует.