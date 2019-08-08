Тихое раннее утро, Магадан, по центру города в панике мечется молодой медведь. Такой наглости от косолапых лесных обитателей жители областной столицы не видели давно и в 5:45 утра вызвали на хищника полицию. Медведя преследовали по всему городу и в итоге застрелили около школы.

Пробежка опасного хищника по Магадану попала на видео и моментально разлетелся по социальным сетям. Обескураженный косолапый пронесся мимо жилых домов, магазинов и правительства области. Подгонял медведя пронзительный визг сирен полицейских машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724800" frameborder="0"></iframe> Молодой медведь пробежал половину Магадана и был убит во дворе школы в центре города.Социальные сети

- Я пришел к такому выводу, что медведя в районе «Горохового поля» что-то сильно напугало, поэтому он побежал не в лес – что естественно для него, - а в город. У хищника было состояние шока, он потерял направление и бежал напролом. От него можно было ожидать все, что угодно, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Вадим Ужвенко, начальник отдела департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира Магаданской области.

Стражи порядка преследовали медведя несколько километров, загнали его на территорию школы номер 21, и приняли решение застрелить хищника. Испустил дух косолапый в 7 утра по местному времени. По оценкам специалистов, медведю было 2,5 - 3,5 года.

Медведь был явно напуган и не понимал, куда он попалФото: Социальные сети

- В соответствии с Федеральным законом «О полиции» хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей, - коротко прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Прогулку медведя в центре города местные жители и специалисты восприняли не иначе, как ЧП. Инцидент разделил людей на два лагеря: одни считают, что все было сделано правильно: медведь опасен, особенно, если неспокоен. Другие считают, что можно было отнестись к животному более гуманно, например, усыпить и вывезти далеко в лес. «Сердце сжимается», - пишут пользователи

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724810" frameborder="0"></iframe> Молодой медведь пробежал половину Магадана и был убит во дворе школы в центре города.Социальные сети

- Если честно, у нас нет усыпляющих веществ, они только у ветеринаров. Дикими животными может заниматься только полиция и Росгвардия, мы выступаем в качестве экспертов и помогаем. Чтобы усыпляющее средство получить, нужно сперва обратиться к ветеринарам и доказать, что оно необходимо. За это время зверь может причинить кому-то вред, - пояснил Вадим Ужвенко.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

В городе Оха на Сахалине по улицам бегал маленький медвежонок. По словам специалистов и очевидцев, он был напуган и был даже меньше магаданского сородича – всего около 1,5 года. Мишку видели на детских площадках, к счастью, в этот момент никто не гулял. Местные жители вызвали полицейских, которые тоже приняли решение отстрелить медведя.

А на Камчатке молодой косолапый проучил мужчину, который дразнил хозяина тайги. Человек, скорее всего, был слегка навеселе, а алкоголь, как известно, вселяет чувство уверенности и бесстрашия. Как итог – медведь вцепился в руку мужчины и потащил его в лес. Мужчине удалось высвободиться, но после этого взгляд у хищника был явно недобрый.

К сожалению, человеческая безалаберность – частая причина гибели животных. Если бы медведь причинил хорохорящемуся мужчине серьезный вред, вина была бы на звере, но никак не на человеке, который решил поиздеваться над природой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/724802" frameborder="0"></iframe> Мужчина дразнит медведя на Камчатке.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.

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