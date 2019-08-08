Молодой медведь пробежал половину Магадана и был убит во дворе школы в центре города
Тихое раннее утро, Магадан, по центру города в панике мечется молодой медведь. Такой наглости от косолапых лесных обитателей жители областной столицы не видели давно и в 5:45 утра вызвали на хищника полицию. Медведя преследовали по всему городу и в итоге застрелили около школы.
Пробежка опасного хищника по Магадану попала на видео и моментально разлетелся по социальным сетям. Обескураженный косолапый пронесся мимо жилых домов, магазинов и правительства области. Подгонял медведя пронзительный визг сирен полицейских машин.
Молодой медведь пробежал половину Магадана и был убит во дворе школы в центре города.Социальные сети
- Я пришел к такому выводу, что медведя в районе «Горохового поля» что-то сильно напугало, поэтому он побежал не в лес – что естественно для него, - а в город. У хищника было состояние шока, он потерял направление и бежал напролом. От него можно было ожидать все, что угодно, - рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» Вадим Ужвенко, начальник отдела департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира Магаданской области.
Стражи порядка преследовали медведя несколько километров, загнали его на территорию школы номер 21, и приняли решение застрелить хищника. Испустил дух косолапый в 7 утра по местному времени. По оценкам специалистов, медведю было 2,5 - 3,5 года.
Медведь был явно напуган и не понимал, куда он попалФото: Социальные сети
- В соответствии с Федеральным законом «О полиции» хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей, - коротко прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
Прогулку медведя в центре города местные жители и специалисты восприняли не иначе, как ЧП. Инцидент разделил людей на два лагеря: одни считают, что все было сделано правильно: медведь опасен, особенно, если неспокоен. Другие считают, что можно было отнестись к животному более гуманно, например, усыпить и вывезти далеко в лес. «Сердце сжимается», - пишут пользователи
Молодой медведь пробежал половину Магадана и был убит во дворе школы в центре города.Социальные сети
- Если честно, у нас нет усыпляющих веществ, они только у ветеринаров. Дикими животными может заниматься только полиция и Росгвардия, мы выступаем в качестве экспертов и помогаем. Чтобы усыпляющее средство получить, нужно сперва обратиться к ветеринарам и доказать, что оно необходимо. За это время зверь может причинить кому-то вред, - пояснил Вадим Ужвенко.
А КАК У СОСЕДЕЙ?
В городе Оха на Сахалине по улицам бегал маленький медвежонок. По словам специалистов и очевидцев, он был напуган и был даже меньше магаданского сородича – всего около 1,5 года. Мишку видели на детских площадках, к счастью, в этот момент никто не гулял. Местные жители вызвали полицейских, которые тоже приняли решение отстрелить медведя.
А на Камчатке молодой косолапый проучил мужчину, который дразнил хозяина тайги. Человек, скорее всего, был слегка навеселе, а алкоголь, как известно, вселяет чувство уверенности и бесстрашия. Как итог – медведь вцепился в руку мужчины и потащил его в лес. Мужчине удалось высвободиться, но после этого взгляд у хищника был явно недобрый.
К сожалению, человеческая безалаберность – частая причина гибели животных. Если бы медведь причинил хорохорящемуся мужчине серьезный вред, вина была бы на звере, но никак не на человеке, который решил поиздеваться над природой.
Мужчина дразнит медведя на Камчатке.
ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ
Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.
Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.
При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.
В ТЕМУ:
Пожиная плоды безалаберности: под Магаданом местные прикормили медведя, а потом нашли его мертвым
Специалисты настойчиво напоминают: кормить диких зверей опасно как для жизни человека, так и для жизни животных (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU