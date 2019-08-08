Зачем китайскому туристу «нашенский» Владивосток?

Статистика беспристрастно констатирует рост туристического потока в Приморье из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы реально работает. Наибольшее число зарубежных гостей Владивосток принял из Страны восходящего солнца. В прошлом году в край въехали около 422 тысяч человек из этой страны. И хотя рост не такой уже значительный, как в последние несколько лет, тенденция остается прежней. Хорошо это или плохо и как надо развивать туризм с КНР - попробуем понять.

«Ложка дегтя»

«Бочка меда» заключается в том, что между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики действует «Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках». А «ложкой дегтя» в этой практически открытой границе служит стремление партнеров из Поднебесной подгрести льготный бизнес под себя. Это стало проблемой для многих стран мира. Китайских туристов сопровождают китайские гиды, они селятся в китайских гостиницах, питаются в китайских ресторанах. И это стало проблемой для некоторых российских городов, которые теряют доходы. Тема вызывает настороженность и в столице Приморья.

Для координации работы в регионе и соблюдения законодательства в рамках данного межправительственного соглашения России и КНР создана межведомственная рабочая группа, деятельность которой направлена на установление порядка в туристической сфере. В нее, кроме сотрудников департамента туризма края, входят представители территориального отдела миграционного контроля УМВД России, Роспотребнадзора, Управления Федеральной службы безопасности, таможенной службы, Центробанка и других структур. Основной задачей межведомственной группы является создание условий, благодаря которым будут выполняться все правила, прописанные в межправительственном соглашении.

Дмитрий Павлов. Фото из личного архива

- Владивосток является туристическим центром международного уровня с развитой инфраструктурой, что увеличивает поток иностранцев. Параллельно развитию инфраструктуры должно улучшаться качество работы туристических компаний, - пояснил исполнительный директор Приморского Регионального Союза Туриндустрии Дмитрий Павлов. - Основной задачей межведомственной группы является создание условий, благодаря которым будут выполняться все правила, прописанные в межправительственном соглашении. По опыту работы с китайцами могу сказать, что они очень законопослушные люди, и если есть порядок, то они будут следовать ему. Межведомственная группа как раз помогает установить его.

Кстати, если в ходе проверки выявляют нарушения, то туроператора ждет предупреждение, а в случае повторения ситуации - лишение права принимать безвизовые туристские группы из КНР.

«Что ищет он в стране далекой?»

Бытует мнение, что китайские туристы в основном заинтересованы возможностью недорогого шопинга. Но это заблуждение развенчало социологическое исследование, проведенное в конце прошлого года Приморским научно-исследовательским центром социологии. Аналитики на основании массовых опросов, которые, кстати, прошли на китайском языке, выяснили, что «отовариваться по дешевке» - далеко не главная цель путешественников из Поднебесной.

Наших соседей по АТР привлекают владивостокские пейзажи, море и сопки. 86,2 процента выразили свое восхищение приморской природой. Выгодный шопинг оценили лишь 14,2 процента опрошенных. Красоты исторической части города не оставили равнодушными 43,9 процента участников анкетирования. А интересные музеи и экскурсии привлекли внимание 36,1 процента китайских туристов.

Кроме того, в ходе опроса найден ответ на давно обсуждаемый вопрос: Владивосток - Европа или Азия? Большинство опрошенных гостей из Поднебесной (70,4 процента) уверены в том, что Владивосток все-таки европейский город. Здесь сконцентрирована большая часть историко-культурного наследия региона: театры, музеи, картинные галереи, памятники истории и архитектуры. Но используется ли этот потенциал для знакомства с регионом туристов из КНР? В музее имени Арсеньева и в Приморской картинной галерее постоянно можно видеть путешественников из Южной Кореи. А китайцы чаще просто кормят голубей на главной площади Владивостока.

Кто откроет гостям Приморье?

В этой теме, похоже, в приморской туристической отрасли есть явный пробел. Ведь на самом деле путешественники из Китая, отправляясь в Приморье, хотят больше узнать о нашем регионе. Но получают ли они качественную услугу в этом отношении? Ответ - не всегда.

- Бывают случаи, когда китайский гид отправляет русского экскурсовода домой в конце дня и самостоятельно заказывает автобус, чтобы свозить куда-нибудь гостей, - пояснил Дмитрий Павлов.

И никто не знает, какие сведения вкладываются в головы туристов самозваным проводником по памятным местам Владивостока, как он интерпретирует исторические события и какие выводы в конечном итоге отложатся в памяти наших гостей. Но нужно понимать, что в России ответственным за все является уполномоченный туроператор с российской стороны. И, может быть, это прозвучит несколько пафосно, но и имидж региона в глазах соседей по АТР в немалой степени зависит от профессионализма принимающей компании. Не случайно в Приморье организована добровольная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. И, между прочим, мы - единственный регион, в котором проводится эта процедура.

Ольга Гуревич. Фото из личного архива

- Это очень важно, чтобы среди гидов не было случайных людей, чтобы самозваные экскурсоводы не дискредитировали Приморье и краевую туристскую отрасль, - считает исполнительный директор ЗАО «Агентство путешествий «Приморский клуб» Ольга Гуревич.

«Глаз да глаз»

Там, где есть рынок массовых услуг, велик соблазн получить неучтенный доход. И с этим регулярно сталкиваются участники мониторинга реализации соглашения с КНР. Этот документ строго регламентирует регистрацию туристов из Поднебесной в гостинице, которая официально была заявлена туристической компанией для размещения группы. Сведения о прибывших иностранцах должны быть поданы в миграционную службу. Кроме того, представители миграционной службы проверяют статус сотрудников-иностранцев в заведениях.

И нарушения этих условий регулярно выявляются во время проверок. Так, в одном из китайских кафе во Владивостоке «инспекторы» застали за работой трех граждан Китая, которые не смогли ни ответить на вопросы, ни предоставить документы. В ходе другого рейда представители межведомственной рабочей группы побывали на привокзальной площади, у подводной лодки С-56 и на центральной площади у памятника Борцам за власть Советов. Эти объекты традиционно пользуются большим спросом у иностранных гостей. И здесь попались несколько иностранных «менеджеров». Хронические нарушения фиксируются и в гостиничной сфере.

- Если обнаруживается, что проживающие в гостинице иностранные граждане в соответствии с российским законодательством не поставлены на миграционный учет по месту пребывания, мы проводим работу по привлечению лица, осуществляющего прием группы, к административной ответственности. Минимальный штраф за нелегальное размещение иностранцев составляет 400 тысяч рублей за каждый выявленный случай, - отметил специалист-эксперт отдела миграционного контроля УМВД России по Приморскому краю Яков Натасов.

Вместе с тем, по утверждению экспертов, регулярные проверки турбизнеса направлены не на борьбу с туроператорами.

- Главная задача всех этих мер - обеспечить развитие отрасли. Чтобы была востребована специальность гидов-переводчиков и экскурсоводов, рос престиж профессий, связанных с туризмом, и, соответственно, весь доход от отрасли оставался в крае и служил его дальнейшему развитию, - прокомментировала исполнительный директор ЗАО «Агентство путешествий «Приморский клуб» Ольга Гуревич.