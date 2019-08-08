2019-08-08T11:33:17+03:00
Общество

За каждой новостройкой Приморья стоят преданные делу профессионалы

Строители региона не только закладывают фундамент жилых домов, больниц и школ, но и создают основу достойной жизненной среды в регионе
Елена КРАЙНЕВА
Поделиться:
Объемы жилищного строительства в Приморье растут с каждым годомОбъемы жилищного строительства в Приморье растут с каждым годомФото: Елена КРАЙНЕВА
Изменить размер текста:

Владимир Маран. Фото: архив «КП»

Владимир Маран. Фото: архив «КП»

Приморские строители готовятся встретить свой профессиональный праздник, который в календаре 2019 года приходится на 11 августа. Строительный комплекс Приморского края сегодня - это почти 5,5 тысячи предприятий, где работают порядка 25,5 тысячи жителей края. Современный строитель - это не только профессионал, знающий все тонкости строительных работ, это еще и экономист, специалист, способный внедрять передовые технологии, готовить достойную смену. Строительная отрасль всегда была настоящим локомотивом экономики Приморья, и сегодня она остается одной из самых востребованных. За каждым строительным объектом - многоквартирным домом, школой, детским садом - стоят трудолюбивые и преданные своему делу люди. Накануне Дня строителя, который в России традиционно отмечается во второе воскресенье августа, «Комсомолка» побеседовала с директором департамента градостроительства Приморского края Владимиром Мараном.

Свое жилье - надежный якорь

- Владимир Леонардович, одна из важнейших задач, которую сейчас решает краевая власть, - закрепление людей на территории Приморья. Очевидно, что «квартирный вопрос» - один из главных стимулов для того, чтобы выбрать наш регион местом, где жить, работать и растить новое поколение приморцев. В последнее время для решения жилищных проблем принят целый ряд региональных законов, которые предоставляют льготную ипотеку для молодых семей и необходимых для края специалистов, социальные выплаты для многодетных и т. п. Как отразились эти решения на состоянии строительной отрасли?

- Безусловно, государственная поддержка повышает покупательскую способность жителей края. А это, в свою очередь, является серьезным стимулом для строителей расширять свой фронт работ. Именно в реализации строительных программ и в решении поставленной президентом России Владимиром Путиным перед отраслью задачи - обеспечить граждан России комфортным жильем по доступной цене - лежит потенциал благополучия страны. Поэтому для отрасли выполнение госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы - это закон.

- И каковы достижения в этом направлении?

В 2018 году введено в эксплуатацию 533,8 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Этот показатель на 29,5 процента больше, чем в 2017 году. В первом полугодии

2019 года введены жилые дома общей площадью 203,7 тысячи квадратных метров. В целом за шесть месяцев текущего года объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 17,5 процента и составил 35,15 миллиарда рублей.

- Сколько строительных компаний в крае занимаются жилищным строительством?

- На рынке вновь возводимой жилой недвижимости на территории Приморского края в 2018-м и в первом полугодии 2019 года осуществляли строительную деятельность более 40 организаций. Штаб-квартиры крупнейших из них дислоцированы во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Фокино. Но их стройплощадки расположены на самых разных территориях края.

Территории комфорта

- Владимир Леонардович, приморские строители активно участвуют в национальном проекте «Жилье и городская среда», делая жизнь людей более благоустроенной. Но скверы и уютные дворики - это еще не все, что нужно приморцам для комфортного существования. Какие самые важные социальные объекты сейчас строятся в регионе за счет краевого бюджета?

- В настоящее время ведется строительство поликлиники на 400 мест в городе Большой Камень. Работы на объекте начаты в январе этого года, их планируется завершить в декабре 2020-го. На эти цели предусмотрено 570 миллионов рублей бюджетных средств в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития края. Сейчас детская поликлиника в Большом Камне расположена в приспособленном помещении общей площадью 428 квадратных метров. Регистратура находится в цокольном этаже, который не имеет холла и естественного освещения. Отсутствуют подъездные пути к зданию. Все неудобства будут устранены. В соответствии с графиком работ идет строительство многопрофильной диагностической поликлиники на 500 пациентов в Артеме. Заканчивается проектирование объекта капитальной пристройки к единственному на Дальнем Востоке госпиталю Ветеранов войн. В следующем году начнется строительство. Перечисление всех объектов просто займет слишком много газетной площади.

- С какими проблемами приходится сталкиваться в муниципалитетах в ходе строительства объектов краевого уровня, ведь ранее не раз важные для людей стройки превращались в «долгострои»?

- Прежде всего, это отсутствие должного строительного контроля на строительных площадках в муниципальных образованиях. Еще один фактор - острая нехватка на территориях квалифицированных, компетентных специалистов, имеющих строительное образование и опыт работы, способных качественно и в срок выполнить функции технического заказчика.

- И как планируется восполнить этот кадровый пробел?

- С 1 августа начнет свою деятельность управление капитального строительства Приморского края. Новая структура необходима для осуществления всего строительного процесса, начиная с выбора площадки и заканчивая сдачей готового объекта в эксплуатацию. Управление капитального строительства будет заниматься подготовкой, согласованием и утверждением проектной документации, подключением инженерных сетей, оформлением документов и ведением технического надзора в процессе строительства. Несомненно, это повысит качество строительства на территориях.

«Раз - кирпичик, два - дощечка»

- Производители строительных материалов имеют самое непосредственное отношение к предстоящему профессиональному празднику. Насколько развит этот сектор индустрии в Приморье?

- Безусловно, успешная деятельность строительного комплекса Приморского края в целом, его конкурентоспособность напрямую зависят от деятельности предприятий стройиндустрии. В январе-июле 2019 года объем производства строительных материалов, изделий и конструкций составил 1375 миллионов рублей, что на 37,9 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

- Что именно выпускают предприятия стройматериалов в крае?

- Приморские компании производят практически все основные виды строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе: цемент, конструкции для крупнопанельного домостроения, стеновые материалы, гидроизоляционные материалы, полиэтиленовые трубы, оборудование для очистки и перекачки сточных вод, деревянные конструкции и изделия, пиломатериал, брусчатку и тротуарную плитку, бордюры тротуарные и дорожные, сэндвич-панели и многое другое.

- Развивается ли это направление отрасли?

- Позитивная тенденция наблюдается. Большинство предприятий имеют бизнес-планы модернизации своего производства. Вопрос в привлечении инвесторов. Тем не менее за 2018 год и 1-е полугодие 2019 года введены в действие 13 производственных линий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на 11 предприятиях. Позиции местных производителей, несмотря на все трудности, довольно сильны и именно они закрывают основные потребности строящихся объектов.

- Владимир Леонардович, что вы хотите пожелать коллегам по строительной отрасли накануне профессионального праздника?

- Желаю достижения намеченных целей, успешной реализации достойных проектов, надежных партнеров, смелого покорения новых строительных высот на благо процветания нашего Приморского края! Поздравляю всех, для кого стройка была и остается настоящим призванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лодки КНДР укрылись от тайфуна в приморском заливе Ольга
Танкер «Триумф» арестовали во Владивостоке из-за многомиллионного долга
Предвестник цунами: сельдяной король впервые приплыл в Приморский край
Жертвы тайфуна «Франциско»: дожди подтопили китайский рынок на Спортивной во Владивостоке
12-летняя приморская художница пройдет стажировку у Юлии Далакян
Тайфун обвалил два дерева во Владивостоке и оставил часть города без электричества
Вожатых из Приморья, спасавших детей в «Холдоми», наградят
Тайфун «Франциско» в Приморье: из-за сильных дождей затопило дороги
Погода в Приморье на 8 августа 2019 года: очень сильные дожди по всему краю
Мужчина пистолетом угрожал школьникам во Владивостоке
Во Владивостоке задумали построить еще один храм
Змея напала на ребенка на острове Рейнеке
Хабаровчанка утонула на Шаморе
Андреевка vs Ливадия: на каких пляжах отдыхают приморцы
Бывший тайфун «Франциско» завтра подтопит некоторые районы Приморья
Лишь в 1 июльский день во Владивостоке не было тумана - синоптики