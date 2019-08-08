За каждой новостройкой Приморья стоят преданные делу профессионалы

Владимир Маран. Фото: архив «КП»

Приморские строители готовятся встретить свой профессиональный праздник, который в календаре 2019 года приходится на 11 августа. Строительный комплекс Приморского края сегодня - это почти 5,5 тысячи предприятий, где работают порядка 25,5 тысячи жителей края. Современный строитель - это не только профессионал, знающий все тонкости строительных работ, это еще и экономист, специалист, способный внедрять передовые технологии, готовить достойную смену. Строительная отрасль всегда была настоящим локомотивом экономики Приморья, и сегодня она остается одной из самых востребованных. За каждым строительным объектом - многоквартирным домом, школой, детским садом - стоят трудолюбивые и преданные своему делу люди. Накануне Дня строителя, который в России традиционно отмечается во второе воскресенье августа, «Комсомолка» побеседовала с директором департамента градостроительства Приморского края Владимиром Мараном.

Свое жилье - надежный якорь

- Владимир Леонардович, одна из важнейших задач, которую сейчас решает краевая власть, - закрепление людей на территории Приморья. Очевидно, что «квартирный вопрос» - один из главных стимулов для того, чтобы выбрать наш регион местом, где жить, работать и растить новое поколение приморцев. В последнее время для решения жилищных проблем принят целый ряд региональных законов, которые предоставляют льготную ипотеку для молодых семей и необходимых для края специалистов, социальные выплаты для многодетных и т. п. Как отразились эти решения на состоянии строительной отрасли?

- Безусловно, государственная поддержка повышает покупательскую способность жителей края. А это, в свою очередь, является серьезным стимулом для строителей расширять свой фронт работ. Именно в реализации строительных программ и в решении поставленной президентом России Владимиром Путиным перед отраслью задачи - обеспечить граждан России комфортным жильем по доступной цене - лежит потенциал благополучия страны. Поэтому для отрасли выполнение госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы - это закон.

- И каковы достижения в этом направлении?

В 2018 году введено в эксплуатацию 533,8 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Этот показатель на 29,5 процента больше, чем в 2017 году. В первом полугодии

2019 года введены жилые дома общей площадью 203,7 тысячи квадратных метров. В целом за шесть месяцев текущего года объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 17,5 процента и составил 35,15 миллиарда рублей.

- Сколько строительных компаний в крае занимаются жилищным строительством?

- На рынке вновь возводимой жилой недвижимости на территории Приморского края в 2018-м и в первом полугодии 2019 года осуществляли строительную деятельность более 40 организаций. Штаб-квартиры крупнейших из них дислоцированы во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Фокино. Но их стройплощадки расположены на самых разных территориях края.

Территории комфорта

- Владимир Леонардович, приморские строители активно участвуют в национальном проекте «Жилье и городская среда», делая жизнь людей более благоустроенной. Но скверы и уютные дворики - это еще не все, что нужно приморцам для комфортного существования. Какие самые важные социальные объекты сейчас строятся в регионе за счет краевого бюджета?

- В настоящее время ведется строительство поликлиники на 400 мест в городе Большой Камень. Работы на объекте начаты в январе этого года, их планируется завершить в декабре 2020-го. На эти цели предусмотрено 570 миллионов рублей бюджетных средств в рамках реализации Комплексного плана социально-экономического развития края. Сейчас детская поликлиника в Большом Камне расположена в приспособленном помещении общей площадью 428 квадратных метров. Регистратура находится в цокольном этаже, который не имеет холла и естественного освещения. Отсутствуют подъездные пути к зданию. Все неудобства будут устранены. В соответствии с графиком работ идет строительство многопрофильной диагностической поликлиники на 500 пациентов в Артеме. Заканчивается проектирование объекта капитальной пристройки к единственному на Дальнем Востоке госпиталю Ветеранов войн. В следующем году начнется строительство. Перечисление всех объектов просто займет слишком много газетной площади.

- С какими проблемами приходится сталкиваться в муниципалитетах в ходе строительства объектов краевого уровня, ведь ранее не раз важные для людей стройки превращались в «долгострои»?

- Прежде всего, это отсутствие должного строительного контроля на строительных площадках в муниципальных образованиях. Еще один фактор - острая нехватка на территориях квалифицированных, компетентных специалистов, имеющих строительное образование и опыт работы, способных качественно и в срок выполнить функции технического заказчика.

- И как планируется восполнить этот кадровый пробел?

- С 1 августа начнет свою деятельность управление капитального строительства Приморского края. Новая структура необходима для осуществления всего строительного процесса, начиная с выбора площадки и заканчивая сдачей готового объекта в эксплуатацию. Управление капитального строительства будет заниматься подготовкой, согласованием и утверждением проектной документации, подключением инженерных сетей, оформлением документов и ведением технического надзора в процессе строительства. Несомненно, это повысит качество строительства на территориях.

«Раз - кирпичик, два - дощечка»

- Производители строительных материалов имеют самое непосредственное отношение к предстоящему профессиональному празднику. Насколько развит этот сектор индустрии в Приморье?

- Безусловно, успешная деятельность строительного комплекса Приморского края в целом, его конкурентоспособность напрямую зависят от деятельности предприятий стройиндустрии. В январе-июле 2019 года объем производства строительных материалов, изделий и конструкций составил 1375 миллионов рублей, что на 37,9 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

- Что именно выпускают предприятия стройматериалов в крае?

- Приморские компании производят практически все основные виды строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе: цемент, конструкции для крупнопанельного домостроения, стеновые материалы, гидроизоляционные материалы, полиэтиленовые трубы, оборудование для очистки и перекачки сточных вод, деревянные конструкции и изделия, пиломатериал, брусчатку и тротуарную плитку, бордюры тротуарные и дорожные, сэндвич-панели и многое другое.

- Развивается ли это направление отрасли?

- Позитивная тенденция наблюдается. Большинство предприятий имеют бизнес-планы модернизации своего производства. Вопрос в привлечении инвесторов. Тем не менее за 2018 год и 1-е полугодие 2019 года введены в действие 13 производственных линий по производству строительных материалов, изделий и конструкций на 11 предприятиях. Позиции местных производителей, несмотря на все трудности, довольно сильны и именно они закрывают основные потребности строящихся объектов.

- Владимир Леонардович, что вы хотите пожелать коллегам по строительной отрасли накануне профессионального праздника?

- Желаю достижения намеченных целей, успешной реализации достойных проектов, надежных партнеров, смелого покорения новых строительных высот на благо процветания нашего Приморского края! Поздравляю всех, для кого стройка была и остается настоящим призванием.