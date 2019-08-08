2019-08-08T12:04:35+03:00
Происшествия

70-летний пенсионер без прав сбил женщину и ее четырехлетнюю дочь на переходе в Приморье

Пешеходов госпитализировали в хирургическое отделение больницы
Кристина ГРИН
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Пенсионер без прав сбил на микроавтобусе 4-летнюю девочку и ее мать в Приморье. ФОТО: УМВД России по Приморскому краю.Пенсионер без прав сбил на микроавтобусе 4-летнюю девочку и ее мать в Приморье. ФОТО: УМВД России по Приморскому краю.
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Авария произошла в Пограничном районе Приморья. 70-летний водитель микроавтобуса марки Тойота двигался по улице Ленина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». В это же время дорогу переходили женщина и ее четырехлетняя дочь. Пенсионер, вероятно, не увидел пешеходов и сбил обоих. Важно, что пострадавшие в ДТП переходили проезжую часть в положенном месте.

На место аварии съехались сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медики госпитализировали женщину с ребенком в местную больницу. Там, в хирургическом отделение им оказывают необходимую квалифицированную помощь.

- У женщины диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Ребенок в результате ДТП тоже получил травмы в виде ссадин и ушибов, - рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток» источник в правоохранительном ведомстве.

Ситуация оказалась совсем абсурдной – у 70-летнего мужчины не было прав на вождение. Позже стало ясно, что его лишили такого документа, и он больше не мог сидеть за рулем авто.

Как отмечают в УМВД России по Приморскому краю, в отношении пенсионера уже составлены административные протоколы за вождение без прав, нарушение правил дорожного движения и не предоставление преимущества в движении пешеходам.

По факту самого ДТП полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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