В пятницу по Приморью ударят грозы, шквалы и даже град

Бывший тайфун «Франциско» 8 августа ушел от Владивостока в сторону острова Хоккайдо, а с ним ушли и интенсивные дожди. Однако атмосферный фронт пройдет в пятницу, 9 августа, по всему краю - с грозами и даже градом, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

- Утром 9 августа с юга на север Приморья будет проходить активный атмосферный фронт второго рода с мощными кучево-дождевыми облаками. Ожидаются интенсивные ливни, грозы и шквалы, кое-где не исключён и град. Наиболее интенсивным будет ливень в Хасанском районе, городе Владивостоке, на юго-востоке края, там, где уже выпало до 90 мм осадков, - сообщил глава Примгидромета Борис Кубай.

Дожди пройдут по всему Приморью и интенсивность их будет убывать с юга на север.

Сильные дожди во Владивостоке пройдут в первой половине дня. Но жаркой погоду на выходных ждать не стоит.

Тропический шторм «Франциско» вызвал в Приморье сильные дожди уже вечером 7 августа. Из-за вихря в крае всю ночь лил очень сильный дождь. Количество осадков за 12 часов составило до 60% от месячной нормы: 52-91 мм. Максимальное количество осадков выпало в Партизанске - 91 мм и во Владивостоке - 77 мм.

Во Владивостоке за ночь затопило несколько улиц и повалило пару деревьев. Утонул частично китайский рынок на Спортивной.